Merve Özbey'in Eşi İş İnsanı Kenan Koçak Gözaltına Alındı: Kaçış Organizasyonunda Rol Almış

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak gözaltına alındı. Özbey'in eşi Kenan Koçak ve birlikte gözaltına alındığı Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, yasa dışı yolla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamakla suçlanıyor.

Merve Özbey'in Eşi İş İnsanı Kenan Koçak Gözaltına Alındı: Kaçış Organizasyonunda Rol Almış

Ünlü şarkıcı Merve Özbey’in 2020'de evlendiği ve iki çocuğunun babası olan Kenan Koçak, bir kişinin yasa dışı yolla yurt dışına çıkışını sağlama suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Edirne’de düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında; Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi Kenan Koçak, gözaltına alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre şüpheliler, yasa dışı yollarla bir kişinin yurt dışına çıkışını organize etmekle suçlanıyor.

GÖZALTI KARARI

Polis, İstanbul’da yürütülen bir soruşturmanın firari şüphelilerinden birinin Edirne üzerinden kaçırılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, elde ettikleri verileri savcılıkla paylaştı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler, operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Merve Özbey'in Eşi İş İnsanı Kenan Koçak Gözaltına Alındı: Kaçış Organizasyonunda Rol Almış Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak Gözaltına Alındı