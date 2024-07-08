Konsere Dakikalar Kala Merve Özbey Şehri Terk Etti

40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alması planlanan Merve Özbey konsere çıkmadı. Özbey'in şehri terk etmesi sonucu hayranları hayal kırıklığı yaşadı.

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Konsere Dakikalar Kala Merve Özbey Şehri Terk Etti

Sanatçı Merve Özbey hayranlarını üzdü... Konsere dakikalar kala sahneye çıkmama kararı alan Merve Özbey'e tepki yağdı.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Belde Belediyesi tarafından düzenlenen 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında 6 Temmuz Cumartesi akşamı Karabiga’da gerçekleşmesi aylar öncesinden planlanan Merve Özbey konseri sanatçının konsere dakikalar kala Karabiga’yı biranda terk etmesi ile iptal oldu.

Merve Özbey, güvenlik gerekçesini öne sürdü. Merve Özbey’i izlemeye gelen binlerce kişi ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Hayranları Özbey'e tepki gösterdi.

Konsere Dakikalar Kala Merve Özbey Şehri Terk Etti - Resim : 1

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, 'Karabiga Belediyesi olarak 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz Merve Özbey konseri, şarkıcının 27 Kişilik Darbuka Ritim Grubunun sahne aldığı sahnede “güvenlik” gerekçesini öne sürerek sahneye çıkmaması ve şehrimizi terk etmesi nedeniyle iptal olmuştur. Konserlerde sahne kurulumu organizasyon firması tarafından sağlanmaktadır. Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı ilk duyuruda Belediyemizi suçlamış ancak hatasının farkına vararak paylaşımını silip organizatör firmayı hedef göstermiştir. Sahnede görev alan kişiler ve halkımızın güvenliğini güvenlik güçlerimiz sağlamaktadır. Karabiga gibi huzurun ve güvenin timsali şehrimizde şarkıcı Merve Özbey’in böyle bir karar almasını akıl tutulması olarak görüyor, konser alanını erken saatlerden itibaren dolduran ve saatlerce bekleyen, başta Karabigalı hemşehrilerimiz olmak üzere uzak yakın birçok yerden şehrimize misafir olan halkımıza yapılmış haksızlık olarak görüyoruz. Yaşattıkları ayıp nedeniyle halkımızdan özür diliyor, 7’den 77’ye alanı dolduran vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz' ifadelerini kullandı.

Konsere Dakikalar Kala Merve Özbey Şehri Terk Etti - Resim : 2

Karabiga Belediyesi tarafından konunun yargıya taşınacağı bildirildi. Organizasyon firması tarafından ise gerekli bilirkişi raporunun kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Konserin iptal olmasının ardından sahneye kurulan dev ekranla binlerce kişi Türkiye-Hollanda maçını izledi.

Kaynak: İHA

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