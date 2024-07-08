Gözyaşlarına Boğuldu! Ünlü Oyuncu, Spiker Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol'a evlilik teklifi etti. Dinçkol, Şerifoğlu'nun evlilik teklifine gözyaşları içinde 'Evet' dedi.

Son Güncelleme:
Gözyaşlarına Boğuldu! Ünlü Oyuncu, Spiker Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti

Camdaki Kız dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Feyyaz Şerifoğlu ile Kanal D haber spikeri Merve Dinçkol evlilik kararı aldı.

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Feyyaz Şerifoğlu, İtalya'da tatil yaptıkları sırada üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisine evlilik teklifi etti. Şerifoğlu, Capri Adası'ndaki bir mekanda baş başa yemek yediği sevgilisinin önünde bir anda diz çöktü.

Feyyaz Şerifoğlu'nun bu hareketi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Merve Dinçkol, gözyaşlarına boğularak 'Şaka yapıyorsun' dedi. Dinçkol, sevgilisine "Evet" yanıtını verdi.

Etiketler
Evlilik Feyyaz Şerifoğlu Merve Dinçkol
Son Güncelleme:
Baştan Çıkarma Konusunda Uzman Olan 4 Burç! Herkesi Hayran Bırakıyorlar Baştan Çıkarma Konusunda Uzman Olan 4 Burç! Herkesi Hayran Bırakıyorlar
Aslı Enver’in Kızı Elay 1 Yaşında: İyi Ki Geldin Aslı Enver’in Kızı Elay 1 Yaşında: İyi Ki Geldin
Ece Ronay'ın Eski Eş Davasında Beklenmedik Gelişme! İşin İçinden 'Çirkinler Çetesi' Çıktı Ece Ronay'ın Eski Eş Davasında Beklenmedik Gelişme
Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti... Sektörün Öncüleri Arasındaydı Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti... Sektörün Öncüleri Arasındaydı
Serdar Ortaç Ne Kadar Kazanıyor? Serdar Ortaç Ne Kadar Kazanıyor?
Ceyda Ateş Metroya Bindiği Anları Paylaştı Ceyda Ateş Metroya Bindiği Anları Paylaştı
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
Doktor Muayenesi 33 Lira, Kira 5 Bin Lira. TÜİK Vatandaştan Neleri Saklıyor? TÜİK Vatandaştan Neleri Saklıyor?
AKP'nin İkinci Adamı 'Erdoğan-Özel' Görüşmesinin Bilinmeyenlerini Anlattı: 'Alışkın Olmadığımız Bir Şeydi' AKP'nin İkinci Adamı 'Erdoğan-Özel' Görüşmesinin Bilinmeyenlerini Anlattı