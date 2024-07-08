Gözyaşlarına Boğuldu! Ünlü Oyuncu, Spiker Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti

Camdaki Kız dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Feyyaz Şerifoğlu ile Kanal D haber spikeri Merve Dinçkol evlilik kararı aldı.

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Feyyaz Şerifoğlu, İtalya'da tatil yaptıkları sırada üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisine evlilik teklifi etti. Şerifoğlu, Capri Adası'ndaki bir mekanda baş başa yemek yediği sevgilisinin önünde bir anda diz çöktü.

Feyyaz Şerifoğlu'nun bu hareketi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Merve Dinçkol, gözyaşlarına boğularak 'Şaka yapıyorsun' dedi. Dinçkol, sevgilisine "Evet" yanıtını verdi.