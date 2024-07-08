Serdar Ortaç Ne Kadar Kazanıyor?

Kumar borçlarıyla gündeme sık sık gelen Sertaç Ortaç şu sıralar kazancıyla gündeme geldi. Yoğun konser temposuna giren Ortaç’ın alacağını ücret dudak uçuklattı. Serdar Ortaç ne kadar kazanıyor?

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Serdar Ortaç Ne Kadar Kazanıyor?

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç şu sıralar kazancıyla gündemde. Yoğun konser temposuna giren Ortaç'ın her sahneye çıkışında 1.5 milyon TL kazanacağı iddia edildi.

Son dönemlerde sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınlarla dikkat çeken Serdar Ortaç, kumar, alkol ve sigarayı bırakıp yoğun bir konser takvimine girdi.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre bu takvim sayesinde şarkıcı bir kazanç elde edecek. Eylül sonuna kadar pek çok konser verecek olan Serdar Ortaç, 3 ay boyunca 80 konsere çıkmayı planlıyor.

İddiaya göre Ortaç’ın her sahneden cebine ise 1.5 milyon TL kalacak. Borçlarını kapatabilmek için çok çalıştığını söyleyen Serdar Ortaç, “15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırladım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah bu defa parayı tutarım” demişti.

"Önüne 10 milyon dolar koysalar kumarda bitirirsin" Serdar Ortaç'tan yanıt"Önüne 10 milyon dolar koysalar kumarda bitirirsin" Serdar Ortaç'tan yanıtMagazin

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