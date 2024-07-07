Ece Ronay'ın Eski Eş Davasında Beklenmedik Gelişme! İşin İçinden 'Çirkinler Çetesi' Çıktı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Ece Ronay'ın Eski Eş Davasında Beklenmedik Gelişme! İşin İçinden 'Çirkinler Çetesi' Çıktı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Savcılık, olayda 'Çirkinler Çetesi' üyelerinin de yer aldığına karar verdi.

'ÇİRKİNLER ÇETESİ' ile BAĞLANTILI ÇIKTI

Yapılan soruşturma sonucunda, Bilir'in iş yerinin kurşunlanması olayında "Çirkinler Çetesi" üyelerinin de yer aldığı ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Çirkinler Çetesi üyelerine yönelik yürütülen soruşturma ile Ronay ve diğer şüpheliler arasında bağlantı olduğunu bildirdi.

Ece Ronay'ın Eski Eş Davasında Beklenmedik Gelişme! İşin İçinden 'Çirkinler Çetesi' Çıktı - Resim : 1

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da, Çirkinler Çetesi suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ile Ronay ve diğer şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu kaydetti. Soruşturma dosyasının Bakırköy'deki dosya ile birleştirilmek üzere yetkisizlik kararı verildi.

Fenomen Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini bağlantılı olduğu motosikletli ve kasklı bazı kişiler tarafından kurşunlattığı, Ronay'ın bu olayda azmettirici olduğu iddia edilmişti.

Ronay, "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest kalırken 3 şüpheli ise tutuklanmıştı.

Aslı Enver’in Kızı Elay 1 Yaşında: İyi Ki Geldin Aslı Enver’in Kızı Elay 1 Yaşında: İyi Ki Geldin
Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış... Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış...
Ceyda Ateş Metroya Bindiği Anları Paylaştı Ceyda Ateş Metroya Bindiği Anları Paylaştı
6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti 6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Meteoroloji'den 14 İle Uyarı! Sağanak Yağış Fena Vuracak Sağanak Yağış Fena Vuracak
Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar... Benzin ve Motorinde Tabela Değişti! İşte Yeni Fiyatlar...
Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti... Ünlü Oyuncunun Yeni Adresi Belli Oldu! Kızılcık Şerbeti'nden Ayrıldı, İşte Yeni Adresi