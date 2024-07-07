Ece Ronay'ın Eski Eş Davasında Beklenmedik Gelişme! İşin İçinden 'Çirkinler Çetesi' Çıktı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Savcılık, olayda 'Çirkinler Çetesi' üyelerinin de yer aldığına karar verdi.

'ÇİRKİNLER ÇETESİ' ile BAĞLANTILI ÇIKTI

Yapılan soruşturma sonucunda, Bilir'in iş yerinin kurşunlanması olayında "Çirkinler Çetesi" üyelerinin de yer aldığı ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Çirkinler Çetesi üyelerine yönelik yürütülen soruşturma ile Ronay ve diğer şüpheliler arasında bağlantı olduğunu bildirdi.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da, Çirkinler Çetesi suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ile Ronay ve diğer şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu kaydetti. Soruşturma dosyasının Bakırköy'deki dosya ile birleştirilmek üzere yetkisizlik kararı verildi.

Fenomen Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini bağlantılı olduğu motosikletli ve kasklı bazı kişiler tarafından kurşunlattığı, Ronay'ın bu olayda azmettirici olduğu iddia edilmişti.

Ronay, "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest kalırken 3 şüpheli ise tutuklanmıştı.