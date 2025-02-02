Numan Kurtulmuş'tan Teğmenler Yorumu

Kılıçlı yemin töreni soruşturması sonrası TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene ilişkin tepkiler sürerken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Teğmenlere ceza bir disiplin meselesidir, verenlerin takdiridir." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Numan Kurtulmuş'tan Teğmenler Yorumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Burada gündeme dair önemli açıklamada bulunan Kurtulmuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin törenine ilişkin başlatılan soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlere ilişkin konuştu.

TEĞMENLER AÇIKLAMASI

Kurtulmuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin törenine ilişkin başlatılan soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlere ilişkin konuştu. Kurtulmuş, “Teğmenlere ceza bir disiplin meselesidir, verenlerin takdiridir” dedi.

BOLU KARTALKAYA YANGIN FACİASI

Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin canından olduğu, 51 kişinin de yaralandığı yangın faciasına da değinen TBMM Başkanı, “Bolu yangını konusunda cezasızlık algısı bir an evvel ortadan kalkmalı.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasında teğmenler hakkında karar Cuma günü açıklanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.” ifadeleri yer almıştı.

TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Anıtkabir'deTSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Anıtkabir'deGüncel
Teğmenler Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nu İkiye Böldü: Kıl Payı İhraçTeğmenler Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nu İkiye Böldü: Kıl Payı İhraçGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Numan Kurtulmuş TBMM
Son Güncelleme:
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
İnternette Büyük Tehlike! Muhabir Müşteri Kılığına Girdi, Silah Satıcılarına Ulaştı Muhabir Müşteri Kılığına Girdi, Silah Satıcılarına Ulaştı
Yargıtay Kararı Sanık Lehine Bozdu! Pınar Gültekin'in Acılı Babası İsyan Etti Pınar Gültekin'in Acılı Babası İsyan Etti
Kabine Beştepe'de Toplanıyor, İşte Gündemdeki Başlıklar... Kabine Yarın Toplanıyor, İşte Gündemdeki Başlıklar...
Ege Beşik Gibi Sallanıyor! Ahmet Ercan'dan Türkiye Kıyılarına Uyarı Uzman İsimden Türkiye Kıyılarına Uyarı
ÇOK OKUNANLAR
İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
Tüm Türkiye'de Resmen Başladı! Bakanlık Düğmeye Bastı, Binlercesi Yapılacak Tüm Türkiye'de Resmen Başladı! Bakanlık Düğmeye Bastı, Binlercesi Yapılacak
ATM'den Para Çekerken Neye Uğradığını Şaşırdı! Tuşa Basarken Bir Anda Titremeye Başladı, Dikkat Sizin de Başınıza Gelebilir ATM'den Para Çekerken Bir Anda Titremeye Başladı
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları