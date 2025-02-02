Numan Kurtulmuş'tan Teğmenler Yorumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Burada gündeme dair önemli açıklamada bulunan Kurtulmuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin törenine ilişkin başlatılan soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlere ilişkin konuştu.

TEĞMENLER AÇIKLAMASI

Kurtulmuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin törenine ilişkin başlatılan soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlere ilişkin konuştu. Kurtulmuş, “Teğmenlere ceza bir disiplin meselesidir, verenlerin takdiridir” dedi.

BOLU KARTALKAYA YANGIN FACİASI

Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin canından olduğu, 51 kişinin de yaralandığı yangın faciasına da değinen TBMM Başkanı, “Bolu yangını konusunda cezasızlık algısı bir an evvel ortadan kalkmalı.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasında teğmenler hakkında karar Cuma günü açıklanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.” ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi