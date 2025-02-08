Ege’de Deprem Fırtınası Sürüyor: Günün İlk Saatlerinde Art Arda Sallandı

Ege Denizi'de bir haftadır devam eden 'deprem fırtınası' sürüyor. AFAD'ın açıkladığı son verilere göre, Ege bu sabah art arda yaşanan '4.5,' , '3.8', '3.9' büyüklüklerinde 3 depremle sarsıldı.

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Ege’de Deprem Fırtınası Sürüyor: Günün İlk Saatlerinde Art Arda Sallandı

Ege Denizi'nde son bir haftadır art arda meydana gelen depremler, bölgede endişe yaratmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 1-6 Şubat tarihleri arasında bölgede irili ufaklı 1260 deprem kaydedildi.

Bu sismik hareketlilik, özellikle Yunanistan'ın Santorini Adası ve çevresinde yoğunlaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 28 Ocak'tan bu yana Ege Denizi'nde 700'ün üzerinde deprem meydana geldiğini ve bunların 57'sinin büyüklüğünün 4 ile 5 arasında olduğunu belirtti.

3 DEPREMLE SARSILDI

Son olarak, Ege Denizi'nde bu sabah saat 04.52'de 4.5, 06.08'de 3.8, 06.11'de ise 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Ege Denizi Deprem AFAD Kandilli Rasathanesi
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