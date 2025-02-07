Meteoroloji Uyardı, Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı hakim olacak. Meteoroloji, fırtına, çığ ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu. İşte 7 Şubat 2025 il il hava durumu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale’nin iç kesimleri, Afyonkarahisar, Kütahya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 0°C, 7°C
Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EDİRNE -2°C, 6°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAKARYA -2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -7°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
DENİZLİ -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA -5°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinin karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde kar yağışlı
KONYA -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -6°C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU -5°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE -1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU -4°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 0°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarına kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ARTVİN -1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 2°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -7°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -7°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -3°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN -3°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatleerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MARDİN 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
Kaynak: Haber Merkezi