Çankırı, Konya, Balıkesir ve Hatay’a Acil Kodlu Uyarı! Bir Anda Başlayacak Her Yeri Kaplayacak, Tarih Verildi Hazırlıklı Olun

Türkiye’ye yönelik meteorolojiden yeni bir uyarı yapıldı. Çankırı, Konya, Balıkesir ve Hatay’da yaşayanlar dikkat.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, o bölgelere havanın aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor.

BU BÖLGELERE ACİL KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Çankırı, Konya, Balıkesir ve Hatay gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. İstanbul'da ise havanın aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

