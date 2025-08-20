Türkiye’nin 44 Yıllık Beton Firmasına Dev Ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bursa’da faaliyet gösteren 3 hazır beton firmasına para cezası verdi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kesilen cezaların usule aykırılıklar nedeniyle olduğu ifade edildi. Firmalardan birinin ise 44 yıldır piyasada faaliyet gösterdiği öğrenildi. İşte rakamlar…

Bursa’nın köklü 3 beton firmasına para cezası kesildi. Firmalarda usule aykırılıklar fark edildiği öğrenildi.

BURSA’NIN 3 KÖKLÜ BETON FİRMASINA DEV CEZA

Bursa'da faaliyet gösteren Sedaş İnşaat Anonim Şirketi (1981), Betaşsan Madencilik, Mühendislik, İnşaat, Taahhüt, Hafriyat, Nakliye, Müşavirlik Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi (2005) ile Kibsaş Karadeniz İnşaat ve Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (2011) ürettiği TS EN 206+A2 hazır betonda 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümlerine aykırılık tespit edildiği bildirildi.

İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;

NE KADAR PARA CEZASI KESİLDİ?

7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun beşinci bölümünde yer alan "İdari Para Cezaları, Yetki, İtiraz ve Son Hükümler" başlıklı kısımda a bendi hükmüne göre idari para cezası 346 bin 247 TL ile 3 milyon 462 bin 474 TL, C bendi hükmüne göre ise 138 bin 498 TL ile 1 milyon 384 bin 989 TL arasında değişiyor.

Aynı kanunun 20'inci maddesinin sekizinci fıkrasına göre para cezaları; birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen idari para cezaları, bu cezalara konu uygunsuzluğun iki yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için bir önceki idari para cezasının iki katı şeklinde uygulanıyor.

