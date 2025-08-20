Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de artan enflasyon ve yaşanan geçim sıkıntısı vatandaşları borçlu yapmaya devam ediyor. Özellikle bankalardan kredi çekme oranları artarken geri ödemeler çok zor oluyor. Vatandaşların en merak ettiği soru ise ‘Hacizlik oldum bankalar emekli maaşıma el koyabilir mi?’ sorusu oluyor. Ünlü yazar Noyan Doğan, milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı. Bu işlemlerden dolayı hacizlik olursanız bankalar emekli maaşlarınıza bloke koyabilecek.

MİLYONLARCA EMEKLİYE KRİTİK UYARI

Noyan Doğan, köşe yazısında bir okuyucusundan gelen soruyu yanıtladı. Gelen soruda “Emekliyim. Bankadan tüketici kredisi kullandım. Krediyi kullanırken ödeyememe durumunda bankanın emekli maaşına bloke konacağı yönünde bir belge imzaladım. Benim bildiğim emekli maaşı haczedilemiyor veya bloke konulamıyor. Bu durumun değiştiği söylendi. Bundan sonra emekli maaşına bloke konulabilecek mi?” denildi.

BANKALAR MAAŞLARINIZA BLOKE KOYABİLECEK

Okuyucunun sorusunu yanıtlayan Doğan, şu cevabı verdi:

“Okuyucumun sorduğu sorunun benzerini son birkaç haftadır çokça alıyorum. Emekli maaşından kesinti yapılması veya maaşa bloke konması uzun süredir tartışma konusu. Bu konuda geçmişte mahkemelerin vermiş olduğu farklı kararlar var. Bu kararların bir kısmı nafaka ve vergi borçları dışında emekli maaşından kesinti yapılamayacağına yönelik. Genel görüş emekli maaşlarının haczedilemeyeceği veya bloke konamayacağı yönünde ki, SGK’nın, emekli maaşları haczedilemez düzenlemesi de bulunmaktadır.

Ancak, Yargıtay’ın bu konuda temmuz ayında verdiği son bir kararı var. Aslında karar, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı. Böylece emekli maaşlarına ilişkin bloke işlemlerinde bugüne kadar uygulama farklılıkları bu kararla giderilmiş oldu. Şunu da belirteyim, bu konu, sadece bankadan tüketici kredisi kullanıp da borcun ödenmemesi durumu için geçerli. Bu kararla, bankalar bundan sonra kredi borcunu ödeyemeyen emeklinin emekli maaşına bloke koyabilecek. Ancak bunun şartları var. Şöyle ki, bankadan kredi kullanan emeklinin açık ve yazılı talimatı bulunması gerekiyor. Yani, banka krediyi kullandırırken, ‘eğer ödemezsen emekli maaşından borcunu tahsil ederim’ diyecek, emekli de bunu imzalayacak ve bu şartı kabul ettiğini beyan edecek. Aynı zamanda banka ile emekli arasında kurulan sözleşmenin de serbest iradeye dayanması gerekiyor. Bu durumda banka emekli maaşının yatırıldığı hesaptan kredi borcunu tahsil edebilecek veya hesaba bloke koyabilecek. Emekli kişinin rızası olmadan banka emekli hesabına bloke koyamaz veya hesaptan tahsilat yapamaz.

Özetleyecek olursam, emekliyseniz, bankadan kredi kullandığınızda, banka borcunuzu ödeyememe durumunda emekli maaşınızdan kesinti yapılacağına dair sizden onay alırsa, emekli maaşınıza bloke koyabilir, hesaptan tahsilat yapabilir. Yargıtay’ın vermiş olduğu bu karar hem bu konudaki yıllardır süren tartışmalara son noktayı koydu hem de emekli maaşı haczedilemediğinden bugüne kadar bankalar emeklilere tüketici kredisi vermekten kaçınıyordu, bundan sonra emeklilerden gelen talepler olumlu değerlendirilecektir.”

