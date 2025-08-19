Yağız Sabuncuoğlu Duyurdu: Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper, İstanbul’a Geliyor!

Ünlü spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray’ın transfer listesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sabuncuoğlu, sarı kırmızılıların Manchester City forması giyen Manuel Akanji için resmi teklif yaptığını ve oyuncunun menajerinin bu hafta İstanbul’a geleceğini duyurdu. İşte sürpriz transferin detayları…

Son Güncelleme:
Yağız Sabuncuoğlu Duyurdu: Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper, İstanbul’a Geliyor!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Now Spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, canlı yayında müjdeli haberi verdi. Sarı-kırmızılı ekibe 28 milyon euroluk stoper.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU DUYURDU: GALATASARAY’A 28 MİLYON EUROLUK STOPER

Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray’ın Manchester City forması giyen Manuel Akanji için resmi teklif yaptığını belirtti. Sabuncuoğlu, “Galatasaray, Manchester City forması giyen Manuel Akanji için kulübüne resmi teklif yaptı. Kulüpler arası resmi görüşmeler başladı. Oyuncunun temsilcisi, Galatasaray ile görüşmek için bu hafta İstanbul’a gelecek.” dedi.

Yağız Sabuncuoğlu Duyurdu: Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper, İstanbul’a Geliyor! - Resim : 1

SOMMER İÇİN YEŞİL IŞIK

Ederson transferi gerçekleşmezse alternatif ismin hazır olduğunu belirten Sabuncuoğlu, “Galatasaray, Ederson transferinin olmadığı noktada Yann Sommer’i hemen getirebilir.” ifadelerini kullandı.

Yağız Sabuncuoğlu Duyurdu: Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper, İstanbul’a Geliyor! - Resim : 2

Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan Wilfried Singo için henüz anlaşma olmadığını söyleyen Sabuncuoğlu, Derrick Köhn transferinden ise yaklaşık 5 milyon euro gelir elde edileceğini açıkladı.

Galatasaray’ın Yıldızı Mauro Icardi’den Sürpriz Hamle: Yeni Durağı Acun Ilıcalı’nın Evi Oldu!Galatasaray’ın Yıldızı Mauro Icardi’den Sürpriz Hamle: Yeni Durağı Acun Ilıcalı’nın Evi Oldu!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan Ayrılacak Mı? Babası Bomba Transferi Duyurdu: İşte Milli Yıldızın Yeni Adresi Babası Bomba Transferi Duyurdu
Ve Resmen Açıklandı! Süper Lig’de Yılın Transferi, Hoş Geldin Burak Yılmaz Gaziantep FK'da Burak Yılmaz Dönemi
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Ve Anlaşma Tamam! Hakim Ziyech Süper Lig Devine Hayırlı Uğurlu Olsun Hakim Ziyech Süper Lig'e Dönüyor
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu