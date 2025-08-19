Yağız Sabuncuoğlu Duyurdu: Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper, İstanbul’a Geliyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Now Spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, canlı yayında müjdeli haberi verdi. Sarı-kırmızılı ekibe 28 milyon euroluk stoper.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU DUYURDU: GALATASARAY’A 28 MİLYON EUROLUK STOPER

Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray’ın Manchester City forması giyen Manuel Akanji için resmi teklif yaptığını belirtti. Sabuncuoğlu, “Galatasaray, Manchester City forması giyen Manuel Akanji için kulübüne resmi teklif yaptı. Kulüpler arası resmi görüşmeler başladı. Oyuncunun temsilcisi, Galatasaray ile görüşmek için bu hafta İstanbul’a gelecek.” dedi.

SOMMER İÇİN YEŞİL IŞIK

Ederson transferi gerçekleşmezse alternatif ismin hazır olduğunu belirten Sabuncuoğlu, “Galatasaray, Ederson transferinin olmadığı noktada Yann Sommer’i hemen getirebilir.” ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan Wilfried Singo için henüz anlaşma olmadığını söyleyen Sabuncuoğlu, Derrick Köhn transferinden ise yaklaşık 5 milyon euro gelir elde edileceğini açıkladı.

