Ve Resmen Açıklandı! Süper Lig’de Yılın Transferi, Hoş Geldin Burak Yılmaz
Burak Yılmaz ile ilgili Trendyol Süper Lig'de flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak Kasımpaşa’yı çalıştıran genç teknik direktör Burak Yılmaz, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’yla anlaştı. İşte son dakika Burak Yılmaz haberinin detayları…
Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Burak Yılmaz, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
Süper Lig’de ilk 2 haftada aldığı 2 mağlubiyet sonrasında teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Burak Yılmaz'la anlaştığını duyurdu.
BURAK YILMAZ’LA ANLAŞTIKLARINI DUYURDULAR
SON OLARAK KASIMPAŞA’YI ÇALIŞTIRMIŞTI
İlk teknik direktörlüğünü Kasımpaşa'da yaşayan Burak Yılmaz, son olarak geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da görev almıştı. Genç teknik direktör lacivert-beyazlılarda geçirdiği yarım sezonun ardından sezonun bitimiyle takımdan ayrıldı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Burak Yılmaz, geçen sezon çalıştırdığı Kasımpaşa'nın başında 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan 40 yaşındaki teknik direktör, maç başına 1.38 puan ortalaması yakalayabildi.
Kaynak: Haber Merkezi