Ve Resmen Açıklandı! Süper Lig’de Yılın Transferi, Hoş Geldin Burak Yılmaz

Burak Yılmaz ile ilgili Trendyol Süper Lig'de flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak Kasımpaşa’yı çalıştıran genç teknik direktör Burak Yılmaz, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’yla anlaştı. İşte son dakika Burak Yılmaz haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Ve Resmen Açıklandı! Süper Lig’de Yılın Transferi, Hoş Geldin Burak Yılmaz
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Burak Yılmaz, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig’de ilk 2 haftada aldığı 2 mağlubiyet sonrasında teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Burak Yılmaz'la anlaştığını duyurdu.

Ve Resmen Açıklandı! Süper Lig’de Yılın Transferi, Hoş Geldin Burak Yılmaz - Resim : 1

BURAK YILMAZ’LA ANLAŞTIKLARINI DUYURDULAR

Süper Lig'de ilk 2 haftada aldığı 2 mağlubiyet sonrasında teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Burak Yılmaz'la anlaştığını duyurdu

Ve Resmen Açıklandı! Süper Lig’de Yılın Transferi, Hoş Geldin Burak Yılmaz - Resim : 2

SON OLARAK KASIMPAŞA’YI ÇALIŞTIRMIŞTI

İlk teknik direktörlüğünü Kasımpaşa'da yaşayan Burak Yılmaz, son olarak geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da görev almıştı. Genç teknik direktör lacivert-beyazlılarda geçirdiği yarım sezonun ardından sezonun bitimiyle takımdan ayrıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Burak Yılmaz, geçen sezon çalıştırdığı Kasımpaşa'nın başında 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan 40 yaşındaki teknik direktör, maç başına 1.38 puan ortalaması yakalayabildi.

Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan Ayrılacak Mı? Babası Bomba Transferi Duyurdu: İşte Milli Yıldızın Yeni AdresiBarış Alper Yılmaz Galatasaray’dan Ayrılacak Mı? Babası Bomba Transferi Duyurdu: İşte Milli Yıldızın Yeni AdresiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Burak Yılmaz Süper Lig
Son Güncelleme:
Ve Anlaşma Tamam! Hakim Ziyech Süper Lig Devine Hayırlı Uğurlu Olsun Hakim Ziyech Süper Lig'e Dönüyor
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
İsyanı Sonrası 5 Kiloluk Altınlarına Kavuşmuştu: Aleyna Dalveren Tepkiler Sonrası Sessizliğini Bozdu Aleyna Dalveren Tepkiler Sonrası Sessizliğini Bozdu
Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan Ayrılacak Mı? Babası Bomba Transferi Duyurdu: İşte Milli Yıldızın Yeni Adresi Babası Bomba Transferi Duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu