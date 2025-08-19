Ve Anlaşma Tamam! Hakim Ziyech Süper Lig Devine Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönem Galatasaray forması giyen ardından Al Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech, Türkiye’ye dönme kararı aldı. Faslı Yıldız, Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği ile görüşmelere başladı.

HAKIM ZIYECH SÜPER LİG’E GERİ DÖNÜYOR

Fas basınında çıkan haberlere göre; Süper Lig’in yeni ekibi Gençlerbirliği, Galatasaray’da bir dönem forma giyen Hakim Ziyech ile görüşmelere başladı. Başkent ekibinin, Faslı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

FASLI YILDIZ TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Hakim Ziyech'in de şu ana kadar cazip bir teklif alamadığı ve bu doğrultuda Gençlerbirliği'nin teklifine sıcak baktığı aktarıldı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması beklendiği ifade edildi.

13 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

Al Duhail ile yalnızca 13 maça çıkan Faslı kanat, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haber Merkezi