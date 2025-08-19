Ve Anlaşma Tamam! Hakim Ziyech Süper Lig Devine Hayırlı Uğurlu Olsun

Galatasaray’dan ayrılırken adeta öfke kusan Hakim Ziyech Türkiye’ye geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Al Duhail forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan Faslı yıldız, Süper Lig devine imzayı atıyor. İşte Hakim Ziyech haberinin detayları…

Ve Anlaşma Tamam! Hakim Ziyech Süper Lig Devine Hayırlı Uğurlu Olsun
Bir dönem Galatasaray forması giyen ardından Al Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech, Türkiye’ye dönme kararı aldı. Faslı Yıldız, Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği ile görüşmelere başladı.

HAKIM ZIYECH SÜPER LİG’E GERİ DÖNÜYOR

Fas basınında çıkan haberlere göre; Süper Lig’in yeni ekibi Gençlerbirliği, Galatasaray’da bir dönem forma giyen Hakim Ziyech ile görüşmelere başladı. Başkent ekibinin, Faslı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

FASLI YILDIZ TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Hakim Ziyech'in de şu ana kadar cazip bir teklif alamadığı ve bu doğrultuda Gençlerbirliği'nin teklifine sıcak baktığı aktarıldı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması beklendiği ifade edildi.

13 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

Al Duhail ile yalnızca 13 maça çıkan Faslı kanat, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

