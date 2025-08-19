Ve Süper Lig’de Yılın Transfer Çalımı! Hakan Çalhanoğlu İmzayı Attı Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakan Çalhanoğlu’nun yeni adresi belli oluyor. Yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olan Çalhanoğlu, Süper Lig devine transfer olabilir. Fenerbahçe transferi son anda iptal olan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi duyuruldu.

GALATASARAY’DAN HAKAN ÇALHANOĞLU HAMLESİ

Öncelikli hedefi kaleci transferi olan Galatasaray’da bir yandan da orta saha transferi için mesai sürüyor. İlkay Gündoğan’dan henüz net bir cevap alamayan sarı-kırmızılı ekip rotasını İtalya’ya çevirdi. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için de transfer dönemi bitmeden bir hamle daha yapmayı planladığı öğrenildi. Yıldız futbolcu da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Inter de istediği bonservisi aldığı takdirde bu transfere izin verecek.

47 MAÇTA 11 GOL 8 ASİST

Geride bıraktığımız sezonda Inter ile Şampiyonlar Ligi finali de oynayan Hakan Çalhanoğlu tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 11 gol ve 8 assit üretti.

Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çalhanoğlu'nun piyasa değeri ise 30 milyon euro.

Kaynak: Haber Merkezi