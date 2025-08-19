Okan Buruk Merak Edilenleri tv100'de Yanıtlayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son sezonun şampiyonu 5 yıldızlı Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, tv100’de yayınlanan Kale Arkası isimli programda Murat Kosova, Haluk Yürekli ve İbrahim Seten’in sorularını yanıtlayacak.

‘Transferde sırada hangi bomba isimler var? Kaleci transferi ne durumda? Kimler gidiyor, kimler kalıyor? Süper Lig’te ve Şampiyonlar Ligi’ndeki hedef ne?’ gibi birçok soru cevap bulacak.

Kale Arkası programı bugün 22.00’de tv100 ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

Kaynak: Haber Merkezi