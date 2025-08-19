Okan Buruk Merak Edilenleri tv100'de Yanıtlayacak

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu akşam 22.00'de Kale Arkası programında İbrahim Seten, Haluk Yürekli ve Murat Kosova'nın sorularını yanıtlayacak. Tüm sorular yanıt bulacak!

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son sezonun şampiyonu 5 yıldızlı Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, tv100’de yayınlanan Kale Arkası isimli programda Murat Kosova, Haluk Yürekli ve İbrahim Seten’in sorularını yanıtlayacak.

‘Transferde sırada hangi bomba isimler var? Kaleci transferi ne durumda? Kimler gidiyor, kimler kalıyor? Süper Lig’te ve Şampiyonlar Ligi’ndeki hedef ne?’ gibi birçok soru cevap bulacak.

Kale Arkası programı bugün 22.00’de tv100 ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

Galatasaray'da Flaş Ayrılık! Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti: Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini KestiGalatasaray'da Flaş Ayrılık! Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti: Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini KestiSpor
Okan Buruk'tan 'Kaleci Transferi' Yanıtı: 'Günay'dan Memnunuz' Diyerek AçıkladıOkan Buruk'tan 'Kaleci Transferi' Yanıtı: 'Günay'dan Memnunuz' Diyerek AçıkladıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Okan Buruk TV100 Galatasaray
Son Güncelleme:
Cep Telefonunuzu Birine Verirken İki Kere Düşünün! Saniyeler İçinde Banka Hesabınızı Boşaltıyorlar, Bu Tuzağa Aman Dikkat! Cep Telefonunuzu Kimseye Kullandırmayın!
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi!
'Aslan'dan Astronomik Beklenti, Barış Alper Dünden Razı Barış Alper Gitmeye Dünden Razı
Fenerbahçe Sonunda Kerem'i Kaptı: Hangi Maçta Forma giyecek? Fenerbahçe Sonunda Kerem'i Kaptı!
ÇOK OKUNANLAR
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi!
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı