Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler…
Süper Lig’de Göztepe ile 0-0 berabere kalarak 2 puanı kaçıran Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Göztepe maçı sonrası 4 yıldızın biletini kesti. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte, 4 futbolcuyla ayrılma kararı alındı. İşte bileti kesilen o isimler…
Fenerbahçe’de transfer mesaisi sürüyor. Süper Lig’in 2. haftasında deplasmana Göztepe ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de 4 yıldızın bileti kesildi.
JOSE MOURINHO 4 YILDIZIN BİLETİNİ KESTİ
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 4 yıldız futbolcunun kadroda düşünmediğini belirterek yönetimden ayrılmaları konusunda talebini ilettiği ifade edildi.
YÖNETİM ONAYI VERDİ
A Spor'da yer alan habere göre, Portekizli teknik adam, kadroda düşünmediği 4 ismin ayrılığına onay verdi.
DIEGO CARLOS
CENGİZ ÜNDER
MIMOVIC
EMRE MOR