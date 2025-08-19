Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler…

Süper Lig’de Göztepe ile 0-0 berabere kalarak 2 puanı kaçıran Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Göztepe maçı sonrası 4 yıldızın biletini kesti. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte, 4 futbolcuyla ayrılma kararı alındı. İşte bileti kesilen o isimler…

Fenerbahçe Jose Mourinho
Fenerbahçe’de transfer mesaisi sürüyor. Süper Lig’in 2. haftasında deplasmana Göztepe ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de 4 yıldızın bileti kesildi.

JOSE MOURINHO 4 YILDIZIN BİLETİNİ KESTİ

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 4 yıldız futbolcunun kadroda düşünmediğini belirterek yönetimden ayrılmaları konusunda talebini ilettiği ifade edildi.

YÖNETİM ONAYI VERDİ

A Spor'da yer alan habere göre, Portekizli teknik adam, kadroda düşünmediği 4 ismin ayrılığına onay verdi.

DIEGO CARLOS

CENGİZ ÜNDER

MIMOVIC

EMRE MOR

