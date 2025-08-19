İran, 'Futbolda Büyü' Soruşturmasıyla Çalkalanıyor: 2 Gözaltı, 50 Şüpheli!

İran futbolu büyücülük iddialarıyla sarsıldı. Bu kapsamda açılan soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı, 50’den fazla kişi de ifadeye çağrıldı.

İran futbolu, son zamanlarda sahada dönen toplardan çok büyü iddialarıyla gündemde. İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, büyücülük faaliyetleriyle bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Alevi, soruşturmada 50’den fazla kişinin de ifadeye çağrıldığını açıkladı.

4 ANTRENÖR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İran'da bir süre önce ülke medyasına 4 futbol antrenörünün büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığı yansımıştı.

Ülkede geçen yıllarda bazı antrenör ve futbolcular, kimi maçlarda sahalara büyü yapıldığını ve bazı takımların büyücülerle yıllık sözleşme imzaladıklarını öne sürmüşlerdi.

Kaynak: AA

