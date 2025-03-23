7 İle Sıçrayan Büyü Skandalı, Her Detayı Tüyler Ürpertti

Batman’da polis ekipleri, özel güçleri olduğunu öne süren anne ve kızın, büyü yaparak insanlardan 300 bin lira değerinde para topladığını tespit etti.

Büyü ile ruhsal bunalımda olan ve sağlık sorunu bulunanlara şifa dağıttıkları, özel hayatlarındaki sorunları çözdüklerini, melekler ve cinler sayesinde her şeyi bildiklerini öne süren anne ve kızı, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

7 İLDE BÜYÜK OPERASYON

7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı. Anne ve kızın aracılar vasıtasıyla çevreden edindikleri bilgileri güven kazanmak amacıyla mağdurlara karşı kullandıkları, mağdurlardan birini Almanya’dan Batman’a çağırarak evlerinde misafir ettikleri, üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişörtü 4 gün boyunca giymesini sağlayarak böylece kötülüklerden kurtulacağı vaadinde bulunduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Batman, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Mardin ve Adıyaman’da düzenlenen operasyonlarda, büyü yapmakta kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, defterler, kitaplar ele geçirildi.

15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 11 şüpheli savcılık tarafından, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA