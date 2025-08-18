'Büyü Bozma' Ağı! Sahte Medyum Kendi Geleceğini Göremedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul, son günlerde şaşırtıcı bir dolandırıcılık olayına sahne oldu. Kendisini 'medyum' olarak tanıtan bir şahıs, 'büyü bozma' vaadiyle vatandaşları ağına düşürerek binlerce lira para topladı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Yakalanan sahte medyumun mahkemedeki savunması ise duyanları hayrete düşürdü.

BÜYÜ BOZMA VAADİYLE BÜYÜK VURGUN

İstanbul’un farklı ilçelerinde faaliyet gösteren sahte medyum, sosyal medya ve kulaktan kulağa yayılan söylentilerle kendine müşteri buldu. Özellikle maddi ve manevi sorun yaşayan vatandaşları hedef alan dolandırıcı, “üzerinizdeki büyüyü bozarım” diyerek yüksek meblağlar talep ediyordu. Mağdurların iddiasına göre, sözde medyum, sahte ritüeller ve anlamsız objelerle güven kazanarak kısa sürede binlerce liralık vurgun yaptı.

Polise yapılan şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sahte medyumu teknik takip ve operasyonla yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, sözde büyü bozma işlemlerinde kullanılan sahte muskalar, tılsımlar ve çeşitli kimyasal maddeler ele geçirildi. Mağdurların ifadeleri, dolandırıcının özellikle duygusal ve ekonomik açıdan zor durumda olan kişileri hedef aldığını ortaya koydu.

MAHKEMEDE PES DEDİRTEN SAVUNMA

Mahkemeye çıkarılan sahte medyumun savunması, hem mağdurları hem de hakimi şoke etti. Şüpheli, “Ben kimseyi zorla kandırmadım. İnsanlar zaten inanmak istiyordu, ben sadece onlara umut sattım. Kimse zarar görmedi, sadece inançlarını tazeledim” diyerek suçlamaları reddetti. Ancak mağdurların anlattıkları, sahte medyumun sistematik bir dolandırıcılık şebekesi kurduğunu ve özellikle yaşlı ve savunmasız kişileri hedef aldığını gösterdi.

MAĞDURLAR: HAYATIMIZ KARARDI

Mağdurlardan biri, “Ailevi sorunlarım vardı, çaresizdim. Büyü yapıldığını söylediler, bu kişi de bozabileceğini iddia etti. Binlerce lira verdim, ama hiçbir şey değişmedi. Üstüne psikolojim bozuldu” dedi. Bir başka mağdur ise, “Bize muskalar verdi, evde garip ritüeller yaptırdı. Sonra anladık ki hepsi sahteymiş” diyerek yaşadıkları hayal kırıklığını anlattı.

YETKİLİLERDEN UYARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı. Yetkililer, “Kimsenin dini duyguları istismar etmesine izin vermeyin. Şüpheli durumlarda mutlaka polise başvurun ve bu tür vaatlere inanmadan önce araştırın” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Sabah