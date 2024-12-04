Evinde Büyü Buldu, Mahkemenin Yolunu Tuttu: 1 Milyon TL Tazminat İstiyor

İstanbul'da yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Bir kadın, evinde "büyü" bulduğunu iddia ederek soluğu mahkemede aldı

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre 8 yıl önce evlenen K.T. isimli kadın ile mühendis M.T., boşanma kararı aldı. İddiaya göre evlendikten sonra sürekli iş seyahatlerini bahane ederek evden uzaklaşan M.T., ayın bir haftası eve gelmemeye başladı.

1 MİLYON TAZMİNAT

Doğum gününde bile yalnız bırakıldığını öne süren K.T., eşine boşanma davası açtı ve 1 milyon TL'lik tazminat talep etti.

'EVDE BÜYÜ BULDU'

Davalı kocanın en son müvekkiline büyü yaptığının anlatıldığı dava dilekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilin hayat alanına rızası olmadan giren davalı koca, en son eve muska yaptırmıştır. Evdeki büyüyü bulan müvekkil, fikren ve ruhen çökmüştür. Bu nedenle tarafların boşanmalarına ve 1 milyon lira tazminat ile aylık 20 bin lira nafakanın davalı kocadan tahsilini talep ediyoruz."

Kaynak: Akşam