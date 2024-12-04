Evinde Büyü Buldu, Mahkemenin Yolunu Tuttu: 1 Milyon TL Tazminat İstiyor

İstanbul'da bir kadın, evinde "büyü" bulduğunu öne sürerek eşine boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde kadının psikolojik olarak yıprandığı belirtilerek 1 milyon lira tazminat talep edildi.

Evinde Büyü Buldu, Mahkemenin Yolunu Tuttu: 1 Milyon TL Tazminat İstiyor

İstanbul'da yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Bir kadın, evinde "büyü" bulduğunu iddia ederek soluğu mahkemede aldı

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre 8 yıl önce evlenen K.T. isimli kadın ile mühendis M.T., boşanma kararı aldı. İddiaya göre evlendikten sonra sürekli iş seyahatlerini bahane ederek evden uzaklaşan M.T., ayın bir haftası eve gelmemeye başladı.

Evinde Büyü Buldu, Mahkemenin Yolunu Tuttu: 1 Milyon TL Tazminat İstiyor - Resim : 1

1 MİLYON TAZMİNAT

Doğum gününde bile yalnız bırakıldığını öne süren K.T., eşine boşanma davası açtı ve 1 milyon TL'lik tazminat talep etti.

'EVDE BÜYÜ BULDU'

Davalı kocanın en son müvekkiline büyü yaptığının anlatıldığı dava dilekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilin hayat alanına rızası olmadan giren davalı koca, en son eve muska yaptırmıştır. Evdeki büyüyü bulan müvekkil, fikren ve ruhen çökmüştür. Bu nedenle tarafların boşanmalarına ve 1 milyon lira tazminat ile aylık 20 bin lira nafakanın davalı kocadan tahsilini talep ediyoruz."

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Kaynak: Akşam

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