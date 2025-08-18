Sındırgı Her Gün Sallanıyor! Uzman İsimden Ürküten Sözler, 'Olağan Dışı Bir Durum...'

6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken, AFAD Balıkesir Sındırgı’da 4.2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede olağan dışı bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Sındırgı Her Gün Sallanıyor! Uzman İsimden Ürküten Sözler, 'Olağan Dışı Bir Durum...'
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin artçı sarsıntıları sürüyor. Sındırgı'da son olarak bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Deprem İzmir ve Bursa'dan da hissedildi.

AFAD’ın depreme ilişkin paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir Sındırgı’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.72 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken, derinliğinin ise 8.7 kilometre olduğunu bildirdi.

'OLAĞAN DIŞI BİR HAREKETLİLİK VAR'

Depremin ardından CNN Türk’te bölgedeki fay hareketliliğini değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, ‘olağan dışı bir hareketlilik’ uyarısı yaptı. 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı görüldüğünü kaydeden Pampal, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu. İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük hem sıklık anlamında azalarak, küçülerek devam eder depremler. 6.1'in artçıları daha küçük olur. Arada bir anomali yaşanabilir, Düşerek gitmez. Artçı aktivite bölgede çok yoğun.”

10 Ağustos’ta Sındırgı’da meydana gelen depremin ardından çok sayıda bina hasar alırken, yıkılan bir binada 4 kişinin enkazdan kurtarıldığı ancak bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

