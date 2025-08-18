ABD ve Çin’e Büyük Rest! Almanya Harekete Geçti, Sürpriz Ortalık İçin İlk Sinyal Verildi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Çin ve ABD’nin ticaret politikalarını sert bir dille eleştirdi. Çin’in politikalarının Almanya ve Japonya üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Wadephul, ABD’nin gümrük tarifelerinin hem Avrupa hem Asya’daki şirketlerde belirsizlik yarattığını söyledi. Wadephul, Japonya ve Endonezya ile stratejik ortaklık sinyali verdi.

ABD ve Çin’e Büyük Rest! Almanya Harekete Geçti, Sürpriz Ortalık İçin İlk Sinyal Verildi
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Japonya ve Endonezya’ya gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde kritik açıklamalara imza attı. Wadephul, Çin’in Tayvan Boğazı ile Doğu ve Güney Çin Denizi’ndeki artan askeri ve siyasi baskılarını eleştirdi.

HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

Wadephul, bölgede yükselen tansiyonun sadece Asya’yı değil, küresel düzeni tehdit ettiğini belirterek, “Bu durum Avrupa’nın çıkarlarını da doğrudan etkiliyor. Uluslararası düzenin temel kurallarını korumak hepimizin sorumluluğu” ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul

BARIŞ TEMALI KONUŞMA YAPACAK

Pazartesi günü Tokyo’da temaslarda bulunacak olan Wadephul’un, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ve ekonomik konularda görevli bakanlarla bir araya gelmesi bekleniyor.

Alman Bakan, ayrıca barış temalı bir vakıfta da konuşma yapacak. Ziyaretin ikinci ayağı kapsamında ise çarşamba günü Endonezya’ya geçmesi planlanıyor.

ORTAKLIĞA YEŞİL IŞIK

Ziyarete dair değerlendirmelerde bulunan Wadephul, Almanya’nın güvenliği ve refahının yalnızca Avrupa içinde değil, dünya genelinde güçlü ortaklıklarla korunabileceğine dikkat çekti. “Özgürlüğümüz ve güvenliğimizin teminatı, uluslararası ortaklarımızla kuracağımız sağlam iş birliklerine bağlı” dedi.

HİNT-PASİFİK BÖLGESİ HAYATİ ÖNEME SAHİP

Hint-Pasifik bölgesinin küresel ekonomik yapı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Wadephul, serbest ve açık deniz yollarının korunmasının ihracat odaklı ülkeler için hayati olduğunu söyledi.

Deniz yollarının ve tedarik zincirlerinin güvenliği, sadece Almanya ve Japonya için değil, ASEAN’ın kilit ülkelerinden biri olan Endonezya için de kritik bir mesele” diye konuştu.

ÇİN’E VE ABD’YE EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Çin’in piyasa kurallarını ihlal eden ve rekabeti bozan ticaret politikalarının, Almanya ve Japonya gibi ülkelerin ekonomileri üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Wadephul, öte yandan ABD’nin gümrük tarifelerinin de hem Avrupa hem Asya’daki şirketlerde belirsizlik yarattığını dile getirdi.

Almanya’nın Japonya ve Endonezya gibi stratejik ortaklarla “serbest ticaret, adil rekabet ve şeffaflık” ilkeleri temelinde ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

