Sındırgı Depremi Sonrası Naci Görür’den Korkutan İstanbul Uyarısı: 7’nin Üzerinde Vuracak! Büyük İstanbul Depremi Ne Zaman Olacak?
Balıkesir’e bağlı Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde 6.1 şiddetinde deprem yaşanmış ve yıkımlara neden olmuştu. Yaşanan deprem sonrası gözler İstanbul’a çevrildi. Vatandaşlar ‘İstanbul’da deprem olacak mı?’ sorusunu tekrardan gündeme getirirken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan bir uyarı geldi. İstanbul’da yeni bir deprem beklediğini ifade eden Görür, 6,2 büyüklüğündeki depremin, 7’nin üzerinde bir depremi tetiklediğini ifade etti. İşte son dakika deprem haberinin detayları…
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Sındırgı’da meydana gelen 6.1 şiddetindeki deprem sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Katıldığı televizyon programında İstanbul’da deprem riskinin yüksek olduğu ifade eden Görür, son dönemde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, 7’nin üzerinde bir depremi tetiklediğini işaret etti. Peki İstanbul’da yeni deprem olacak mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul’da kaç şiddetinde deprem bekleniyor? İşte Naci Görür’ün dikkat çeken İstanbul deprem uyarısı!
NACİ GÖRÜR’DEN KORKUTAN DEPREM UYARISI
Daha önce İstanbul ve Kahramanmaraş depremlerini önceden bilen Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Naci Görür, Balıkesir depreminin İstanbul depremini tetikleyeceğini ifade etti.
‘İSTANBUL DAHA TEHLİKELİ OLDU’
Sındırgı’da meydana gelen depremin İstanbul depremini tetiklediğini ifade eden Görür, “Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu.” dedi.
‘İstanbul’da deprem olacak mı?’ sorusuna yanıt veren Naci Görür, “İstanbul'da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan. Halka yanlış bir şey pompalandı.” uyarısında bulundu.
7’NİN ÜZERİNDE DEPREM BEKLENİYOR
İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem beklediğini ifade eden Görür, “Bu fayların kırılmasıyla birlikte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin.” diyerek tüm İstanbulluları uyardı.
BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?
6 Şubat depremleri ve Ege Denizi depremlerinden sonra gözler İstanbul’a çevrildi. Uzun süredir uzmanlar İstanbul’da bir deprem beklendiğine yönelik açıklamalarda bulunuyor. İstanbul’u da etisi altına alacak bir Marmara depreminin yaşanacağını belirten uzmanlar, deprem tarihi ile ilgili net bir bilgi veremese de ortak açıklamalar İstanbul’da bir depremin yaşanacağı yönünde.