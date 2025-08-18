Zamana Karşı Yarış! Muğla’da Hayat Koridoru Havadan Görüntülendi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ambulansa yol veren sürücülerin oluşturduğu hayat koridoru, trafik dronuyla kaydedildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, acil durumlarda ambulansların trafikte daha hızlı ilerlemesini sağlamak amacıyla uygulanan fermuar sistemi kapsamında oluşturulan "hayat koridoru", trafik denetimi için kullanılan dron kamerasıyla kaydedildi.

FERMUAR SİSTEMİYLE YOLU AÇTILAR

Ambulans sirenini duyan sürücülerin araçlarını sağa ve sola çekerek orta şeritte boşluk oluşturmasıyla meydana gelen bu koridorun, zamanla yarışan sağlık ekipleri için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

FERMUAR SİSTEMİ NEDİR?

Ambulansların acil durumlara en kısa sürede ulaşabilmesi için geliştirilen "fermuar sistemi", özellikle emniyet şeridi bulunmayan ve çok şeritli yollarda büyük önem taşıyor. Bu sistemde, yolun sağ şeridindeki araçlar sağa, sol şerittekiler ise sola çekilerek ortada ambulansın ilerleyebileceği bir koridor oluşturuyor. Böylece, 112 Acil Sağlık ekipleri istasyondan çıktıktan sonra sadece 90 saniyede yola koyulup, trafikte zaman kaybetmeden hastaya ulaşabiliyor.

Trafikte ambulansa yol vermekte geciken ya da şeritleri doğru şekilde açmayan sürücüler, acil müdahale süresini olumsuz etkileyebiliyor. Fermuar sistemi sayesinde ambulanslar olay yerine yaklaşık bir dakika daha erken varabiliyor; bu da hastaların hayatta kalma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.

Kaynak: DHA

