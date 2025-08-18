Çanakkale’nin Nefesi Kesildi! Kahreden Değişim… Bir Köşede Devam Eden Alevler Bir Köşede Küle Dönen Bahçeler

Çanakkale’deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınırken, alevlerin sardığı alanların son hali yürekleri dağladı. Dron ile görüntülenen yanan alanlar, yangının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ateş çemberine neredeyse her gün yeni bir ilin eklendiği Türkiye’de Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayıldı.

16 Ağustos’ta saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına dün havadan 12 uçak, 18 helikopter ile havadan, 343 kara aracı ve toplam 1300 personel ile karadan müdahale edildi.

7 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Gelibolu’nun Ilgardere, Karainebeyli köyleri ile Eceabat’a bağlı Kumköy, Beşyol, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edilirken, tahliye edilen vatandaşlara da konaklamaları için yardım edildi.

Yangın sonrasında küle dönen alanlar, dron ile havadan görüntülendi. Yeşil ormanların siyaha büründüğü kareler görenleri kahretti.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Yangına ilişkin son durum hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının 00.15 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı “Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

