Tarihçi Prof. Dr. Mete Tunçay'dan Acı Haber

Ünlü tarihçi Prof. Dr. Mete Tunçay'ın 89 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Tunçay, Osmanlı ve Türkiye'deki sol hareketlerin tarihi ile ilgili yaptığı çalışmalar ile biliniyordu.

Osmanlı ve Türkiye’deki sol hareketlerin tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla hafızalara kazınan Prof. Dr. Mete Tunçay, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Tunçay’ın acı haberini yakın dostu Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyururken, “Mete Tunçay hocamızı maalesef kaybettik. Çok üzüldüm. Bir devir kapanmış gibi üzüldüm. Hocam, ağabeyim, yoldaşım, akıl hocam ve 45 yıllık dostumdu” ifadeleriyle duyurdu.

Alkan, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Başta değerli eşi Gönül Paçacı olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Cenazeyle ilgili bilgi gelince paylaşacağım” diye yazdı.

Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan ve Prof. Dr. Mete Tunçay

METE TUNÇAY KİMDİR?

1936’da İstanbul’da doğdu. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu. Aynı kurumda 1961’de siyasal bilimler doktoru, 1966’da siyasal teoriler doçenti oldu. 1961’de Rockefeller bursuyla Londra İktisat ve Siyasal Bilimler Okulu’nda incelemeler yaptı. 1972-1973 yıllarında bir yıl süreyle DİSK’te araştırma uzmanlığı görevini yürüttü. 1979’da SSCB Bilimler Akademisi konuğu olarak Sovyetler Birliği’nde, 1979-1980’de Fulbright bursuyla ABD’deki Stanford Üniversitesi Hoover Kurumu’nda araştırmalar yaptı.

1987-1988’de Hür Berlin Üniversitesi Carl von Ossietzsky profesörü oldu. 1984’te Tarih ve Toplum (İletişim Yayınları) dergisini yayımlamaya başladı. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın kuruluşunda yer aldı ve aynı kurumun yayımladığı Toplumsal Tarih dergisinin yöneticiliğini yaptı. Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün kurucu başkanı ve uzun yıllar bu bölümde çalışmaları yürüttü.

