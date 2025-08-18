Emlak Piyasasında Sahtecilik Alarmı! Uzmanlar Dolandırıcılık Yöntemlerini Anlattı

Ticaret Bakanlığı, sahte emlak ilanlarına karşı denetimlerini artırdı. Bu kapsamda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile 1158 işletmeye 137 milyon TL ceza kesildi. Uzmanlar, nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Ticaret Bakanlığı, emlak piyasasındaki sahte ilanlar ve manipülatif fiyat artışlarına karşı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasıyla denetimleri artırdı. 1158 emlak işletmesine toplam 137 milyon TL ceza uygulandı. Sistem, ilan verenlerin kimlik ve yetki belgelerini kontrol ederek kayıt dışı emlakçılığı ve sahteciliği azaltmayı hedefliyor.

EN BELİRLEYİCİ UNSUR FİYAT

Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Özden Çimen, konut alırken dikkat edilmesi gereken unsurlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Fiyatın, alım kararında en belirleyici etken olduğunu belirten Çimen, lokasyon ve konum gibi unsurların da fiyatla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Alıcıların yalnızca ilan fiyatına değil, aynı zamanda bina yaşı, ilanı veren kişinin geçmiş profili gibi unsurlara da dikkat etmesi gerektiğini belirten Çimen, "Bu nedenle kurumsal firmalarla çalışılması, profesyonel emlak şirketleriyle ilişki kurulması büyük önem taşıyor" dedi.

BU AYRINTILARA MUTLAKA BAKIN!

Gayrimenkul uzmanı Emir Pakkan da "Bölgedeki emsallerin çok altında fiyatlar, belirsiz ya da eksik adres bilgisi, tek bir görsel kullanılması, aşırı kaliteli fakat boş daire fotoğrafları, metrekare, kat, bina yaşı gibi teknik bilgilerde tutarsızlıklar, ilanlarda verilen telefon numarasının farklı bölge koduna ait olması gibi işaretler, sahte veya manipülatif ilanların göstergesidir" dedi.

KAPORA DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT

Emir Pakkan, kapora dolandırıcılığında sıkça karşılaşılan yöntemleri de şöyle özetledi: "Dolandırıcılar, genellikle piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarla, ‘acil’, ‘sadece bugün kaparo’ ya da ‘taşınma sebebiyle’ gibi mazeretlerle ilan açıyor. Telefonla ciddi alıcıymış gibi davranan herkesten, evi başkasına kaptırmamak için hemen kapora talep ediyorlar. Ev görülmeden para gönderilmesini sağladıktan sonra ise iletişimi kesiyorlar."

Pakkan, böyle durumlarda tüketicilerin çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Gerçek bir evi görmeden ve resmî sözleşme olmadan asla kapora gönderilmemeli. Çünkü bu tür ödemelerin çoğunun geri alınması mümkün olmuyor" diye uyardı.

