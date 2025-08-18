Avcılar'da Komşular Arasındaki 'Yan Baktın' Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü!
Avcılar’da 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Hamit A., komşusu Emrah Demir’i bıçaklayarak öldürdü.
İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde trajik bir olay yaşandı. Sokakta karşılaşan komşular Hamit A. (62) ile Emrah Demir (36) arasında “yan bakma” meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın alevlenmesi üzerine Hamit A., yanında taşıdığı bıçakla Emrah Demir’e saldırdı. Demir, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şekilde hastaneye götürülen Demir kurtarılamadı.
Kaçan Hamit A., yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürütürken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.