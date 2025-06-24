Avcılar Sahil'de Dehşet: 15 Yaşındaki Çocuk Kalbinden Bıçaklandı

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Avcılar Sahil'de, 22 Haziran 2025 akşamı parkta eğlenen çocuklar arasında çıkan kavgada kan aktı. 15 yaşındaki Tunus uyruklu Moemen Sejed Ismaılı, kalbinden ve bacağından bıçaklanarak ağır yaralandı. Talihsiz çocuk, hayati risk taşıyor.

Olay, Avcılar Sahil'deki bir parkta yaşandı. İddialara göre, parkta eğlenen çocuklar arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında 15 yaşındaki Moemen Sejed Ismaılı, kalbine ve bacağına aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir yandan da çocuğun kanamasını durdurmaya çalıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı çocuğu hızla hastaneye kaldırdı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil ameliyata alınan Moemen Sejed Ismaılı'nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve hayati riskinin devam ettiği öğrenildi.

'YANLIŞLIKLA BIÇAKLADIM' DEDİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki kamera görüntülerini titizlikle inceledi ve görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Yapılan hızlı operasyonla, 16 yaşındaki Alper A. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde Alper A.'nın, "Sırtıma taşla vurmaya başladıkları esnada kendimi korumaya çalışırken yanlışlıkla bıçakladım" dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Alper A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Moemen Sejed Ismaılı'nın ise yaşam mücadelesi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA