'Süryani Cini Musallat Olmuş' Diyerek 131 Bin Lira Dolandırdı

Ankara’da yaşayan 30 yaşındaki Esma G., eşiyle boşanma aşamasındayken, üzerinde bir büyü olup olmadığını öğrenmek amacıyla sosyal medyada kendisini medyum astrolog olarak tanıtan bir kişiyle iletişime geçti. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Esma G., medyumla WhatsApp üzerinden iletişim kurdu.

'SÜRYANİ CİNİ VAR' DEDİ

Yapılan görüşmede, Esma G.’ye kendisi ve eşinin üzerinde büyü olduğu ve eşinin bağlanması için bu büyünün bozulması gerektiği ifade edildi. "Eşine Süryani cini musallat olmuş, Yemen zırhı yapılması lazım" denilen Esma G.'ye büyü bozma işlemi için ilk olarak 4 bin 300 TL yatırması gerektiği söylendi. Genç kadın, verilen banka hesabına istenilen parayı gönderdi. Ancak birkaç gün sonra aynı kişi, işlemlerin devam edebilmesi için bir kez daha 4 bin 300 TL talep etti. Bu kez de istenen parayı gönderen Esma G., medyumun, eşinin üzerinde eski bir ‘Süryani Cini’ olduğunu ve bu cinin uzaklaştırılması için Yemen zırhı yapılacağı iddialarına inandı.

131 BİN TL DOLANDIRILDI

Esma G. ile yapılan yazışmalarda, şüpheli kişi, Kızıltepe’den bir hocanın çağrılacağını ve büyüyü bozmak için Pentagram oluşturacaklarını belirtti. Ayrıca, İran’dan safran ve domuz yağı getirileceğini, bu malzemelerle Pentagram’ın köşelerini yağlayacaklarını iddia etti. Bunun yanı sıra adak kurbanı talep edildi ve Esma G.’den bu amaçla sürekli para istenmeye devam etti. Genç kadın, adak kurbanı ve büyü malzemeleri adı altında toplamda 131 bin 650 TL’yi şüphelilerin hesaplarına göndermeyi kabul etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Esma G., sürekli olarak para talep edilmesi üzerine dolandırıldığını fark etti ve şüpheliler hakkında şikâyette bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel, şüpheliler İhsan D. ve Tuğba C. hakkında ‘bilişim sistemleri ve banka araç olarak kullanılarak dolandırıcılık’ suçlarından 17.5’er yıl hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Şüpheli İhsan D., savunmasında hesabın kendisine ait olmadığını ve birilerinin adına hesap açtığını öne sürdü. Ancak yapılan araştırmalar, bu hesabın İhsan D.’ye ait olduğunu ortaya koydu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet