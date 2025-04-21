Türk Yıldızları'ndan Nefes Kesen Gösteri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin semalarında sergiledikleri gösteriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda düzenlenen gösteri, Mersin Valiliği'nin himayesinde ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi göstererek sahil boyunca yoğunluk oluşturdu.
GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN
Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterisini Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da ilgiyle izledi. Akrobasi timi, gökyüzünde renkli dumanlar eşliğinde gerçekleştirdiği manevralarla adeta görsel bir şölen sundu.
Gösteri sırasında vatandaşlar, gökyüzünde çizilen akrobatik figürleri cep telefonları, kameralar ve fotoğraf makineleri ile kaydederek bu özel anları ölümsüzleştirdi.
Kaynak: DHA