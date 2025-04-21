Türk Yıldızları'ndan Nefes Kesen Gösteri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin semalarında sergiledikleri gösteriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

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Türk Yıldızları'ndan Nefes Kesen Gösteri

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda düzenlenen gösteri, Mersin Valiliği'nin himayesinde ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi göstererek sahil boyunca yoğunluk oluşturdu.

Türk Yıldızları'ndan Nefes Kesen Gösteri - Resim : 1

GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN

Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterisini Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da ilgiyle izledi. Akrobasi timi, gökyüzünde renkli dumanlar eşliğinde gerçekleştirdiği manevralarla adeta görsel bir şölen sundu.

Türk Yıldızları'ndan Nefes Kesen Gösteri - Resim : 2

Gösteri sırasında vatandaşlar, gökyüzünde çizilen akrobatik figürleri cep telefonları, kameralar ve fotoğraf makineleri ile kaydederek bu özel anları ölümsüzleştirdi.

Türk Yıldızları'ndan Nefes Kesen Gösteri - Resim : 3

Kaynak: DHA

Etiketler
Mersin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gösteri Türk Yıldızları
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