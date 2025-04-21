AKP'den Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama: İlk Günden Daha İyi Bir Seviyede

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulunan Güler, Önder'in sağlık durumunun ilk güne göre daha iyi olduğunu belirterek, "Toplum nezdinde bıraktığı güzel izlerle hatırlanıyor. En kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz" dedi.

Güler, açıklamasında Önder'in sağlık sürecinin dikkatle takip edildiğini belirtti:

"İlk günden bu yana sağlık durumunda olumlu bir gelişme söz konusu. Elbette riskli bir süreç ancak doktorların takibiyle kritik aşamaları geçmesini umuyoruz. Sayın Önder'in direnci yüksek. Kızının da ifade ettiği gibi bu süreci atlatacağına inanıyoruz."

Önder'in toplumsal hafızada önemli bir yer edindiğini vurgulayan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımız nezdinde çok kıymetli bir isim. Taşıdığı misyon ve hatırlanma biçimiyle herkesin gönlünde özel bir yere sahip. Umuyorum ki en kısa sürede sağlığına kavuşur ve yeniden Meclis'te birlikte görev yaparız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini belirten Güler, AKP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halit Yerebakan'ın da sağlık ekibiyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi. "Halit Hocamız hem bu süreci yakından izliyor hem de sahada aktif destek veriyor. Devletimiz, Sayın Önder'in sağlığı için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Bunun yanında elbette dualar da çok kıymetli. Herkesin duasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA