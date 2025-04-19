Aşk Dolandırıcılığı: Büyü Bahanesiyle Kandırıp 535 Bin TL'sini Almışlar

Kayseri’de yaşayan N.K. isimli vatandaş, aşık olduğu kişiyle bir araya gelmenin yollarını ararken sosyal medyada karşılaştığı bir hesap aracılığıyla tam 535 bin TL dolandırıldı.

İddiaya göre, N.K. sosyal medya üzerinden tanıştığı bir hesap sahibinden, gönül ilişkisi yaşadığı kişiyle tekrar bir araya gelebileceği vaadini aldı. Bu kişi, N.K.'ya aralarındaki ayrılığı bir "bağlama büyüsü"ne bağlayarak, büyünün bozulması için kendisinden malzeme ve kurban parası talep etti. N.K. bu süreçte 135 bin TL'yi 9 farklı hesap aracılığıyla gönderdi.

SAHTE DEKONTU GÖRÜNCE ŞÜPHELENDİ

Ancak vaat edilen buluşma gerçekleşmeyince N.K., başka bir “uzmana” yönlendirildi. Bu kişi ise söz konusu büyünün yanlış yapıldığını iddia ederek 400 bin TL daha para istedi. Parayı gönderen N.K., sonrasında bu miktarın geri iadesi için 52 bin TL masraf istendiğini ve bu masrafın sahte bir dekontla belgelendiğini görünce dolandırıldığını anladı.

N.K.’nın avukatı Ozan Özgür Coruk, müvekkilinin dini inançlarının istismar edilerek iradesinin sakatlandığını vurguladı. Coruk, bu durumun Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesine göre nitelikli dolandırıcılık suçu olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

“Bu kişiler, müvekkilime bağlama büyüsü yapıldığını ve bunun için malzeme alınması gerektiğini söylemiş. Kurban kesimi, Afrika’da kuyu açılması gibi bahanelerle para istemişler. En sonunda 52 bin TL’lik sahte dekontla masraf çıkarınca, müvekkilim durumdan şüphelenmiş.”



Avukat Ozan Özgür Coruk

Coruk ayrıca, paraların yatırıldığı hesapların kiralık ve sahte hesaplar olduğunu düşündüklerini, bu hesapların bilişim suçlarında sıkça kullanıldığını ifade etti. Suçluların yakalanması zor olsa da bilişim savcılığına gerekli başvuruların yapıldığını ve sürecin takip edildiğini ekledi.

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Coruk, “Bu tarz olaylarda kesinlikle bir avukata danışılmalı ve resmi makamlara bildirim yapılmalı” dedi.

Kaynak: İHA