19 Yaşındaki Genç Kalp Krizinden Öldü

Nevşehir'de İl Özel İdaresi'nin düzenlediği fiziki yeterlilik testine katılmak üzere spor salonunda bekleyen 19 yaşındaki İhsan Neşeli, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Neşeli'nin ölümü yakınlarını yasa boğdu.

19 Yaşındaki Genç Kalp Krizinden Öldü

Olay, 2000 Evler Mahallesi’ndeki spor salonunda meydana geldi. Nevşehir İl Özel İdaresi, kadrolu olarak işe alınacak 60 kişi için fiziki yeterlilik testi düzenledi. Teste katılmak üzere salonda bekleyen 19 yaşındaki İhsan Neşeli bir anda fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark edenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Neşeli’yi Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun çabalara rağmen genç, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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