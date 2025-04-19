Organlarıyla 2 Kişiye Umut Oldu

Niğde'de hipertansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçiren 80 yaşındaki bir hasta, tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, hastanın böbreklerini bağışlama kararı aldı. Alınan böbrekler, organ bekleyen iki hastaya nakledilmek üzere ilgili merkezlere gönderildi. Bu örnek davranış, organ bağışının hayat kurtarıcı önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: DHA