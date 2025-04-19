Organlarıyla 2 Kişiye Umut Oldu

Niğde'de beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 80 yaşındaki hastanın böbrekleri 2 kişiye umut oldu.

Organlarıyla 2 Kişiye Umut Oldu

Niğde'de hipertansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçiren 80 yaşındaki bir hasta, tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, hastanın böbreklerini bağışlama kararı aldı. Alınan böbrekler, organ bekleyen iki hastaya nakledilmek üzere ilgili merkezlere gönderildi. Bu örnek davranış, organ bağışının hayat kurtarıcı önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Organ bağışı Niğde Hasta
Dili boğazına Kaçan Öğrenciye Hayat Kurtaran Müdahale Dili boğazına Kaçan Öğrenciye Hayat Kurtaran Müdahale
Mimar Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Otopsi Raporundan Detaylar... Mimar Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu!
Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor
Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı
Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor
Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla Kendi İşinin Patronu Oldu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla İş Kurdu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor
Konutta 20 Ay Sonra Bir İlk! Emlak Uzmanı ‘Tam Zamanı’ Dedi: O Tarihte Sektörde Kıyamet Kopacak Konutta 20 Ay Sonra Bir İlk! Emlak Uzmanı ‘Tam Zamanı’ Dedi: O Tarihte Sektörde Kıyamet Kopacak
Türkiye’nin Alüminyum Devi Konkordato İlan Etti, Sektör Çalkalandı! Yalnızca 3 Ay Kaldı… Türkiye’nin Alüminyum Devi Konkordato İlan Etti, Sektör Çalkalandı! Yalnızca 3 Ay Kaldı…