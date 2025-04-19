Dili boğazına Kaçan Öğrenciye Hayat Kurtaran Müdahale

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Fırat İlkokulu’nda 11 yaşındaki öğrenci Şahin Heciemin, teneffüs sırasında oyun oynarken fenalaşıp bayıldı. Dili boğazına kaçan minik öğrenciye, okulun müdür yardımcısı Hüseyin Kılınç ilk müdahaleyi yaparak hayatını kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Olay, 17 Nisan’da meydana geldi. 4. sınıf öğrencisi olan Suriye uyruklu Şahin Heciemin, bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden öğretmenler hemen yardıma koştu. Müdür yardımcısı Hüseyin Kılınç, öğrencinin boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak tekrar nefes almasını sağladı.

Şahin Heciemin’in bilinci kısa sürede yerine geldi. Olay yerine çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan bu panik dolu anlar, okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Müdür yardımcısı Kılınç’ın soğukkanlı ve hızlı müdahalesi takdir topladı.

Kaynak: DHA

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