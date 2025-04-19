Dili boğazına Kaçan Öğrenciye Hayat Kurtaran Müdahale

Olay, 17 Nisan’da meydana geldi. 4. sınıf öğrencisi olan Suriye uyruklu Şahin Heciemin, bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden öğretmenler hemen yardıma koştu. Müdür yardımcısı Hüseyin Kılınç, öğrencinin boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak tekrar nefes almasını sağladı.

Şahin Heciemin’in bilinci kısa sürede yerine geldi. Olay yerine çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan bu panik dolu anlar, okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Müdür yardımcısı Kılınç’ın soğukkanlı ve hızlı müdahalesi takdir topladı.

Kaynak: DHA