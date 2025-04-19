Elif Kırav Kimdir, Neden Öldürüldü? Fenomen Elif Kırav Cinayeti Nedir?

Sosyal medya fenomeni Elif Kırav, son günlerde yaşanan trajik bir olayla yeniden gündeme geldi. İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda, Kırav'ın arkadaşı olduğu bilinen oyuncu Sevil Akdağ tarafından bıçaklanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Elif Kırav’ın geçmişte karıştığı tartışmalı bir olay da yeniden gündeme taşındı. Peki Elif Kırav kimdir, neden öldürüldü? İşte detaylar...

ELİF KIRAV KİMDİR?

Elif Kırav, özellikle 2020 yılında COVID-19 pandemi döneminde düzenlediği ev partisiyle tanınmış bir sosyal medya fenomenidir. O dönem, Türkiye genelinde sıkı karantina ve sosyal izolasyon önlemleri uygulanırken, Elif Kırav’ın da yer aldığı bir ev partisinin görüntüleri kamuoyuna sızmıştı.

Söz konusu partiyle ilgili görüntüler, müzik yapımcısı Erol Köse tarafından "İstanbul Büyükçekmece'de gizli ev partisi" notuyla sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepki çekmişti. Görüntülerin ardından İstanbul Valiliği harekete geçmiş, Elif Kırav’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştı.

FENOMEN ELİF KIRAV NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Evet, Elif Kırav'ın öldüğü bilgisi resmen doğrulandı. Olay, İstanbul Fatih ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre oyuncu Sevil Akdağ ile Elif Kırav arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı bıçakladı. Ağır yaralanan Kırav, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra bileklerini keserek kaçmaya çalışan Sevil Akdağ, daha sonra gözaltına alındı.

Elif Kırav, pandemi döneminde yaşanan ev partisi olayı sonrası kısa süreli bir sosyal medya yükselişi yaşasa da, zamanla ekranlardan ve platformlardan uzak kalmıştı. Kamuoyuna açık çok fazla bilgi paylaşmayan Kırav, yakın çevresi dışında geniş bir kitle tarafından tanınmıyordu.

Kaynak: Haber Merkezi