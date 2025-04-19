Cumali'den Sonra Bir Kötü Haber Daha! Bu Kez Şanlıurfa... 5 Yaşındaki Ali'nin Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu
Adana'da kaybolduktan 6 gün sonra cansız bedeni sulama kanalında bulunan 7 yaşındaki Cumali'den sonra bir kötü haber de Şanlıurfa'dan geldi. Akşam saatlerinde kaybolan 5 yaşındaki Ali'nin cansız bedeni de sulama kanalında bulundu.
Adana’nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin 7 yaşındaki oğlu Cumali Timi, 12 Nisan’da sabah saatlerinde ortalıktan kaybolmuştu. Yapılan aramalarda sulama kanalı çevresinde minik Cumali’nin terliği bulunmuştu. Cumali’nin cansız bedeni ise 17 Nisan'da sulama kanalında bulunmuştu.
Daha Türkiye Cumali'ye üzülürken bir kahreden haber de Şanlıurfa'dan geldi. Harran ilçesine bağlı kırsal Oğulcuk Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortadan kaybolan 5 yaşındaki Ali Bulut, mahalle sakinleri ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu gece saat 01.00 sularında sulama kanalında ölü bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Oğulcuk Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA