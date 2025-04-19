'İstanbul Ansiklopedisi' Netflix’te Yayında
Son dönemin dikkat çeken yönetmenlerinden Selman Nacar imzalı mini dizi 'İstanbul Ansiklopedisi' Netflix’te yayınlandı.
Netflix’in yeni Türk yapımı dizisi İstanbul Ansiklopedisi, 8 bölümlük ilk sezonuyla izleyiciyle buluştu. Yönetmen ve senarist koltuğunda, “İki Şafak Arasında” ve “Tereddüt Çizgisi” gibi ödüllü filmleriyle tanınan Selman Nacar oturuyor.
Dizi, farklı kuşaklardan gelen ve farklı kültürel ortamlarda yetişmiş iki kadının, Nesrin ve Zehra’nın, kesişen hayatlarını konu alıyor. Doktor Nesrin karakterini Canan Ergüder, Zehra karakterini ise Helin Kandemir canlandırıyor.
Oyuncu kadrosunda ayrıca Müjde Ar, Tolga Tekin, Nezaket Erden ve Kaan Miraç Sezen gibi isimler yer alıyor.
Dizinin çekimleri, İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilerek şehrin atmosferi hikâyeye yansıtılıyor.
İstanbul Ansiklopedisi, karakterlerin iç dünyalarını ve aralarındaki dinamikleri derinlemesine işleyerek izleyicilere etkileyici bir drama sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi