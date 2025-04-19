'İstanbul Ansiklopedisi' Netflix’te Yayında

Son dönemin dikkat çeken yönetmenlerinden Selman Nacar imzalı mini dizi 'İstanbul Ansiklopedisi' Netflix’te yayınlandı.

'İstanbul Ansiklopedisi' Netflix’te Yayında

Netflix’in yeni Türk yapımı dizisi İstanbul Ansiklopedisi, 8 bölümlük ilk sezonuyla izleyiciyle buluştu. Yönetmen ve senarist koltuğunda, “İki Şafak Arasında” ve “Tereddüt Çizgisi” gibi ödüllü filmleriyle tanınan Selman Nacar oturuyor. ​

Dizi, farklı kuşaklardan gelen ve farklı kültürel ortamlarda yetişmiş iki kadının, Nesrin ve Zehra’nın, kesişen hayatlarını konu alıyor. Doktor Nesrin karakterini Canan Ergüder, Zehra karakterini ise Helin Kandemir canlandırıyor. ​

Oyuncu kadrosunda ayrıca Müjde Ar, Tolga Tekin, Nezaket Erden ve Kaan Miraç Sezen gibi isimler yer alıyor. ​

Dizinin çekimleri, İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilerek şehrin atmosferi hikâyeye yansıtılıyor.
İstanbul Ansiklopedisi, karakterlerin iç dünyalarını ve aralarındaki dinamikleri derinlemesine işleyerek izleyicilere etkileyici bir drama sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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