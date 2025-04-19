TIR'lar Kafa Kafaya Çarpıştı; 1 Ölü

Kaza, öğle saatlerinde Samanyolu köyü yakınlarında meydana geldi. Tuğla yüklü 02 AJ 577 plakalı TIR ile karşı yönden gelen 28 AA 487 plakalı TIR, daralan yolda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonrası yapılan kontrolde 40 yaşındaki İran uyruklu sürücü Aber Niazi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer sürücü ise araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ile Niazi’nin cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA