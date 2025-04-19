Tüm Türkiye Ondan Gelecek Haberleri Bekliyor! AKP'li Efkan Ala Açıkladı... Sırrı Süreyya Önder'in Durumunda Değişiklik Var mı?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durdu. Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü.

Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan en son açıklamada Önder'in genel durumunda bir değişiklik olmadığı belirtilmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise hastanenin ardından yaptığı açıklamada "Kötü haber yok, durumu stabil. Süreç şimdi öngörüldüğü şekilde gidiyor" demişti.

Bugün ise AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Efkan Ala, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

'BÜTÜN DUAMIZ KENDİSİYLE'

Ala, Önder'in son sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Sürecin başından beri Türkiye tek yürek oldu. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız, Ticaret Bakanlığımız yapılması gereken her şeyi zamanında yaptı. Şimdi de bütün duamız, bütün temennimiz kendisiyle birlikte. Sırrı Süreyya Önder’in bugüne kadar hep başkalarını hayata tutundurmak için çarptığı kalbi, bundan sonra da kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz. Dualarımız onunla. Sağlık durumu açısından açıklama yapma yetkinliğinde değiliz.

'DURUMU STABİL DEVAM EDİYOR'

Şunu söyleyebilirim ki; aldığımız bilgilere göre durumu stabil devam ediyor. Tabii her zaman bu konu riskli. Onun için de sağlık çalışanlarımızın, hocalarımızın değerlendirmelerini takip etmek lazım. Fakat bütün hastane çalışanlarıyla birlikte ortaya konulan performansta, ‘herkes elinden geleni yapmış’ anlayışıyla müsterih oluyoruz. Dualarımız ve temennilerimiz kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır. Kalbinin artık bundan sonrasında kendi hayatını devam ettirmesi. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bundan sonraki sürecin hep lehine gelişmesi için dua ediyorum."

Kaynak: İHA