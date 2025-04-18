Hastaneden Yeni Açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Ne?

Kalp rahatsızlığı ve aort yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Önder'in genel durumunda bir değişiklik olmadığı, hayati tehlikenin devam ettiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Hastaneden Yeni Açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Ne?

Türkiye, kalp rahatsızlığı ve aort yırtılması nedeniyle salı akşamı hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den gelecek haberi bekliyor. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapılırken, acil serviste de 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te yeniden durdu. Ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başlayıp yaklaşık 12 saat sürdü.

Hastaneden Yeni Açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Ne? - Resim : 1

SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA

İki gündür hastanede olan Sırrı Süreyya Önder'i dün akşam hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Memişoğlu, "Pozitif böyle bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Gerçekten çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Şimdiye kadar büyük direnç gösterdi. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Değişiklik olunca ekip arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız sayın hocam arz eder, bilgilendirir. Ama biz ziyaret ettik sayın kardeşiyle beraber" diye konuştu.

Hastaneden Yeni Açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Ne? - Resim : 2

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bu sabah da Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin devam ettiği Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden yeni bir açıklama geldi. Önder'in genel durumunda bir değişiklik olmadığını belirten hastane, "Yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Bakan Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni AçıklamaBakan Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni AçıklamaGüncel
Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumunu Kızı AçıkladıSırrı Süreyya Önder'in Son Durumunu Kızı AçıkladıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sırrı Süreyya Önder Hastane Kemal Memişoğlu
Son Güncelleme:
Et Fiyatlarında Büyük Tehlike: Türkiye Protein Yoksunluğu ile Karşı Karşıya Et Fiyatlarında Büyük Tehlike, 'Türkiye Protein Yoksunluğu ile Karşı Karşıya'
1200 Nüfuslu Mahallede Fırtına Alarmı! Çatılar Uçtu Ağaçlar Devrildi, Taş Üstünde Taş Kalmadı 1200 Nüfuslu Mahallede Fırtına Alarmı! Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi, Taş Üstünde Taş Kalmadı
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Faizlerinde Son durum: İşte Taşıt, Konut, İhtiyaç Kredisinde En Düşük Oranlar Kredi Faizlerinde Son durum
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağışlar Geri Dönüyor Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat
Güler Sabancı Sessizliğini Bozdu! Sahalara Geri Döndü Güler Sabancı Sessizliğini Bozdu! Sahalara Geri Döndü
Altın Piyasasında Kırmızı Alarm! Rekor Yetmedi, Bu Seviyeye Hazır Olun Altın Piyasasında Kırmızı Alarm! Rekor Yetmedi, Bu Seviyeye Hazır Olun
Evinizdeki Bu Elektrikli Aleti Atın, Elektrik Faturanızı Yüzde 50 Düşürün! Evinizdeki Bu Elektrikli Aleti Atın, Elektrik Faturanızı Yüzde 50 Düşürün!