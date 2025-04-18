Hastaneden Yeni Açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Ne?

Türkiye, kalp rahatsızlığı ve aort yırtılması nedeniyle salı akşamı hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den gelecek haberi bekliyor. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapılırken, acil serviste de 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te yeniden durdu. Ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başlayıp yaklaşık 12 saat sürdü.

SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA

İki gündür hastanede olan Sırrı Süreyya Önder'i dün akşam hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Memişoğlu, "Pozitif böyle bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Gerçekten çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Şimdiye kadar büyük direnç gösterdi. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Değişiklik olunca ekip arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız sayın hocam arz eder, bilgilendirir. Ama biz ziyaret ettik sayın kardeşiyle beraber" diye konuştu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bu sabah da Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin devam ettiği Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden yeni bir açıklama geldi. Önder'in genel durumunda bir değişiklik olmadığını belirten hastane, "Yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi