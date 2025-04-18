1200 Nüfuslu Mahallede Fırtına Alarmı! Çatılar Uçtu Ağaçlar Devrildi, Taş Üstünde Taş Kalmadı

Van’ın Çatlak ilçesinde 9 Nisan’da etkili olan şiddetli fırtına kentte hayatı felç etti. 300 hane ve 1200 nüfuslu mahallede fırtınada 50'den fazla evin çatısı uçtu, 100’ün üzerinde de ceviz ve meyve ağacı devrildi.

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1200 Nüfuslu Mahallede Fırtına Alarmı! Çatılar Uçtu Ağaçlar Devrildi, Taş Üstünde Taş Kalmadı

Van’ın Çatlak ilçesinde Alacayır Mahallesi ve bağlı Kavaklı, Baltacı, Tellikaya, Çermik, Aşağı ve Yukarı Küme Evleri mezralarında etkili olan fırtınanın bilançosu günler sonra ortaya çıktı.

9 Nisan’da başlayan fırtına, sonraki günlerde de etkisini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaptığı tespit hasarı gözler önüne serdi.

1200 Nüfuslu Mahallede Fırtına Alarmı! Çatılar Uçtu Ağaçlar Devrildi, Taş Üstünde Taş Kalmadı - Resim : 1

Alacayır Mahallesi ve bağlı 5 mezrada fırtına sonrasında 50'den fazla evin çatısının uçtuğu, 100’ün üzerinde de ceviz ve meyve ağacının devrildiği tespit edildi.

1200 Nüfuslu Mahallede Fırtına Alarmı! Çatılar Uçtu Ağaçlar Devrildi, Taş Üstünde Taş Kalmadı - Resim : 2

'100'DEN FAZLA AĞAÇ DEVRİLDİ'

Ayacayır Mahalle Muhtarı Erdaş Mantas, hasara ilişkin şunları söyledi: Mahallemiz ve bağlı mezraların toplam 1200 nüfusu var. Buranın cevizi meşhurdur. Fırtına nedeniyle 100'den fazla ceviz ve meyve ağaçları devrildi, 50'den fazla evin çatısı uçtu. Ekipler buraya gelip hasar tespit çalışması yaptı. Yetkililerin mağdur olan ailelere destek olmalarını bekliyoruz.

1200 Nüfuslu Mahallede Fırtına Alarmı! Çatılar Uçtu Ağaçlar Devrildi, Taş Üstünde Taş Kalmadı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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