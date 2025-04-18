Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nde Sağlık Skandalı: Ameliyat İçin '100 Bin lira Bıçak Parası'

Türkiye’de sağlık sisteminde yaşanan problemlerin çözümü için alternatifler yaratılmaya çalışılırken, mevcut problemlerin yakıcılığı da gündemdeki yerini koruyor.

‘500’ÜNCÜ SIRADASINIZ’

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan’ın köşe yazısında kaleme aldığı olaya göre Ankara’nın ‘en popüler’ hastanelerinden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi’nde ameliyat olması gereken vatandaşa, “Ameliyat sırasında 500’üncü sırada” olduğu söyleniyor.

Aynı hastanın bekleme süresinin uzaması halinde ise bir ay içinde ancak yaptırabildiği tahlillerin tekrar yaptırmak zorunda kalacağı bilgisi verilirken, kendisine beklemek istememesi halinde Polatlı Hastanesi’ne sevk edebilecekleri belirtiliyor.

‘100 BİN LİRALIK BIÇAK PARASI’

Bu gelişmenin ardından hasta yakınları süreci hızlandırmak için ameliyatı yapacak doktorun muayenehanesinde randevu almak istediğinde 3 bin liralık muayene ücreti ödemek zorunda kalıyor.

Özel muayenede gerçekleşen kontrolün ardından söz konusu doktor ameliyatı bir hafta içinde yapacağını belirtirken, 100 bin liralık ödeme yapmak zorunda olduğunu dile getirerek Babacan’ın aktarımına göre ‘bıçak parası’ istiyor.

Türkiye’de şehir hastanelerinin kurulmasıyla birlikte özellikle Ankara’da çok sayıda hastane kapatılırken, vatandaşların büyük çoğunlukla şehrin dışında kurulan bu hastanelere giderek tedavi olmaya çalışıyor.

ŞEHİR HASTANELERİ BAKANLIĞIN BÜTÇESİNİ YUTUYOR

Ankara Tabip Odası’nın 2024 yılında yaptığı açıklamada Şehir Hastaneleri için ‘kamu kaynaklarını dolaysız şekilde hortumlayan birer rant aktarım aracı’ olarak tanımlanırken, Sağlık Bakanlığı’nın 2023-2024 yılı içerisinde Şehir Hastanelerindeki hizmetler için yaptığı ödemelerde yüzde 38; kira artışlarındaki ödeme ise yüzde 108 oranında artış gösterdiği belirtilmişti.

Açıklamada, 2024 yılı ödenekleriyle birlikte son 5 yılda kamu-özel ortaklığıyla işletilen hastanelere yapılan ödeme tutarının toplamda 180 milyar lirayı aştığı bilgisi de yer almıştı.

Kaynak: Nefes gazetesi