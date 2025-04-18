Sınır Kapısında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda Yunanistan'a geçmek isteyen bir cipte yapılan aramada, aracın alt kısmına gizlenmiş 17 kilogram esrar ele geçirildi.

Sınır Kapısında Uyuşturucu Ele Geçirildi

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araç, x-ray taramasına sevk edildi.

Yoğunluk tespit edilen bölgelerde narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan detaylı aramada, aracın tabanı ile koltukları arasına oluşturulmuş gizli bölmede uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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