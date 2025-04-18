2 Gündür Haber Alınamıyordu, Evinde Ölü Bulundu
Hatay'ın Hassa ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Eşe Bulut, evinde ölü bulundu. Yakınları kapıyı kırarak içeri girdiğinde yaşlı kadını hareketsiz halde buldu. Cenazesi morga kaldırılan Bulut’un ölüm nedeni otopsi sonucuyla netlik kazanacak.
Hatay’ın Hassa ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Eşe Bulut, evinde ölü bulundu.
Yakınları, iki gündür haber alamadıkları Bulut’un yaşadığı apartmana giderek kapıyı çaldı. Ses alamayınca kapıyı kırıp içeri giren aile fertleri, yaşlı kadını yerde hareketsiz halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Kaynak: AA
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