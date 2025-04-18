Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağışlar Geri Dönüyor

Bugün yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıklar artıyor. Ancak hafta sonu kuvvetli sağanak yağışların birçok bölgede etkili olması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağışlar Geri Dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu bölgelerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü görülürken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzey ve doğuda pus ve sis etkili olabilir.

Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağışlar Geri Dönüyor - Resim : 1

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı tahmin ediliyor. Batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Öte yandan kuvvetli sağanak yağışlar yarın geri dönüyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre yarın yurdun büyük bölümünde yağış etkili olacak. Yağışların Pazar günü de devam etmesi bekleniyor.

Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağışlar Geri Dönüyor - Resim : 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu Sıcaklık Sıcak Hava Sağanak yağış
Son Güncelleme:
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
Bakan Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama Bakan Memişoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder Açıklaması
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
Denizli’de LPG Dehşeti: Tamirhane Alev Aldı, 8 Kişi Yaralandı LPG Dehşeti! Tamirhane Alev Aldı, 8 Kişi Yaralandı
Tüfekle Rastgele Ateş Açtı, Polislerden Helallik İstedi Tüfekle Rastgele Ateş Açtı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın İfadesi Ortaya Çıktı: Üzgün ve Pişmanım Rasim Ozan Kütahyalı'nın İfadesi Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağışlar Geri Dönüyor Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat
Rasim Ozan Kütahyalı'nın İfadesi Ortaya Çıktı: Üzgün ve Pişmanım Rasim Ozan Kütahyalı'nın İfadesi Ortaya Çıktı
ABD Basınından Flaş İddia: ABD, Suriye'den Askerlerini Çekiyor mu? ABD Basınından Flaş İddia: ABD, Suriye'den Askerlerini Çekiyor mu?
ABD-Çin Geriliminde Yeni Perde: Trump'tan 'Temastayız' Açıklaması ABD-Çin Geriliminde Yeni Perde
Tüfekle Rastgele Ateş Açtı, Polislerden Helallik İstedi Tüfekle Rastgele Ateş Açtı