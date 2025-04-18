Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağışlar Geri Dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu bölgelerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü görülürken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzey ve doğuda pus ve sis etkili olabilir.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı tahmin ediliyor. Batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Öte yandan kuvvetli sağanak yağışlar yarın geri dönüyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre yarın yurdun büyük bölümünde yağış etkili olacak. Yağışların Pazar günü de devam etmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi