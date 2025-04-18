Rasim Ozan Kütahyalı'nın İfadesi Ortaya Çıktı: Üzgün ve Pişmanım

"Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanacak" sözleri nedeniyle gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rasim Ozan Kütahyalı, CHP’ye kayyım atanacağı yönündeki iddiaları içeren sosyal medya paylaşımı nedeniyle savcılığa verdiği ifadede, kamuoyunda yanlış bir algıya yol açtığı için üzgün ve pişman olduğunu dile getirdi.

Kütahyalı, söz konusu paylaşımı yaparken herhangi bir resmi makamdan bilgi almadığını, gazetecilik refleksi ve kulis bilgilerine dayanarak hareket ettiğini söyledi.

Kütahyalı, ifadesinde, "Bu paylaşım nedeniyle istemeden de olsa kamuoyunda bir algı oluşmasına yol açtığım için çok üzgünüm. Aslında bu iddialar, paylaşımımdan önce gazeteci çevrelerinde fazlasıyla konuşuluyordu. Ben de bu yoğunluk ve gazetecilik heyecanıyla hareket ettim" dedi.

'BİR KAMU GÖREVLİSİNDEN BİLGİ ALMADIM'

Soruşturma kapsamında yaptığı savunmada Kütahyalı, herhangi bir kamu görevlisi ya da güvenlik yetkilisinden bilgi almadığını açıkça belirtti. Paylaşımının, kendi gözlemlerine ve CHP içindeki bazı kaynaklardan edindiği izlenimlere dayandığını ifade etti.

Kütahyalı, İstanbul’dan Ankara’ya yapılan polis sevkiyatını, Etimesgut ve Keçiören Belediyelerine yönelik olası bir operasyonun işareti olarak değerlendirmesiyle ilgili olarak da "Gazeteci olarak ilk veren olma heyecanı ile düşünülmeden yapılmış bir paylaşım" ifadesini kullandı.

'ADALET BAKANI HAKLI'

Kütahyalı, tepki çeken paylaşımının ardından düzeltici açıklamalarda bulunduğunu ve pişmanlığını kamuoyuyla da paylaştığını belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kendisine yönelik eleştirilerini de haklı bulduğunu dile getiren Kütahyalı, "Sayın Adalet Bakanı tamamen haklıydı. Benim tahminlerim yanlıştı. Bu konuda kendisine katıldığımı açıkça ifade ettim" dedi.

Kütahyalı, ifadesinde "Derin bir üzüntü ve pişmanlık içerisindeyim" sözleriyle savunmasını tamamladı. Borsa veya benzeri finansal kuruluşlardan haksız kazanç elde etmek amacıyla kişi veya kişilere telkin, tavsiye ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.

Kaynak: AA