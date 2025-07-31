Brahim Diaz 'Fenerbahçe' Kararını Verdi
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Brahim Diaz'ın kararını verdiği iddia edildi. Sarı-lacivertli ekibin taraftarlar oyuncunun sosyal medya hesabına akın ederek 'Come to Fenerbahçe' bombardımanına tutmuşlardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin Real Madrid’de forma giyen Brahim Diaz ile ilgilendiği iddiaları ortalığı karıştırırken, Faslı yıldızın kararını verdiği iddia edildi.
Transferde uçakları bir bir İstanbul’a indirmeye başlayan sarı-lacivertli ekibin bir sonraki hedefinin Brahim Diaz olduğu iddia edilirken, yıldız oyuncunun adı bile Fenerbahçelileri heyecanlandırmaya yetti.
Ancak, İspanyol basınında çıkan haberler Fenerbahçe’nin hevesini kursağında bıraktı. Diaz’ın Real Madrid’de mutlu olduğu ve kariyerini dev kulüpte sürdürmek istediği kaydedildi.
Yıldız ismin Türkiye’ye gelme ihtimalinin çok düşük olduğunun belirtildiği haberlerde, Diaz’ın sözleşme uzatma görüşmeleri için Real Madrid ile temasta olduğu bildirildi.