Brahim Diaz 'Fenerbahçe' Kararını Verdi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Brahim Diaz'ın kararını verdiği iddia edildi. Sarı-lacivertli ekibin taraftarlar oyuncunun sosyal medya hesabına akın ederek 'Come to Fenerbahçe' bombardımanına tutmuşlardı.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe transfer
Son Güncelleme:
Brahim Diaz 'Fenerbahçe' Kararını Verdi - Resim: 1

Fenerbahçe’nin Real Madrid’de forma giyen Brahim Diaz ile ilgilendiği iddiaları ortalığı karıştırırken, Faslı yıldızın kararını verdiği iddia edildi.

1 4
Brahim Diaz 'Fenerbahçe' Kararını Verdi - Resim: 2

Transferde uçakları bir bir İstanbul’a indirmeye başlayan sarı-lacivertli ekibin bir sonraki hedefinin Brahim Diaz olduğu iddia edilirken, yıldız oyuncunun adı bile Fenerbahçelileri heyecanlandırmaya yetti.

2 4
Brahim Diaz 'Fenerbahçe' Kararını Verdi - Resim: 3

Ancak, İspanyol basınında çıkan haberler Fenerbahçe’nin hevesini kursağında bıraktı. Diaz’ın Real Madrid’de mutlu olduğu ve kariyerini dev kulüpte sürdürmek istediği kaydedildi.

3 4
Brahim Diaz 'Fenerbahçe' Kararını Verdi - Resim: 4

Yıldız ismin Türkiye’ye gelme ihtimalinin çok düşük olduğunun belirtildiği haberlerde, Diaz’ın sözleşme uzatma görüşmeleri için Real Madrid ile temasta olduğu bildirildi.

4 4